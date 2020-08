Vervelende verrassing voor Pierre Gasly na Spaanse GP

Diverse waardevolle spullen, waaronder dure horloges en racehelmen, waren ontvreemd uit het huis van de AlphaTauri-coureur in Normandië.

Gasly, die in Spanje als negende finishte, spreekt via sociale media schande over de overval. Hij roept ooggetuigen op om contact op te nemen met de politie.

„Sommige mensen hebben geen waarden, zijn respectloos en verachtelijk. Er is ingebroken in mijn huis in Normandië en alles is overhoop gehaald. Er zijn dure horloges met mijn naam, juwelen, kleding, zonnebrillen en racehelmen gestolen. Als je een van deze artikelen ziet of iets hebt gehoord, laat dat het dan weten.”