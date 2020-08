Ronnie O’Sullivan keihard voor nieuwe generatie: ’Zó slecht’

„Als je kijkt wat er nu aan spelers doorkomt... Tsja, ze zijn eigenlijk helemaal niet goed”, aldus O’Sullivan, die afgelopen weekeinde voor de 19e keer een plekje in de kwartfinale van het WK snooker bemachtigde.

„Ze zijn eigenlijk halve amateurs. Nee... ze zijn niet eens amateurs. De jonge spelers zijn zó slecht! Zelfs als bij mij een arm en een been zouden moeten worden geamputeerd, houden ze me nog niet uit de top 50. Snap je?”, aldus The Rocket, vijfvoudig wereldkampioen, tegenover de BBC.

De dienstdoende verslaggever kon zijn oren niet geloven. „Zo erg is het toch niet?”, stamelde hij met een minzaam lachje, waarop O’Sullivan concludeerde: „Nou, eigenlijk wel.”

In de kwartfinale treft O’Sullivan saillant genoeg een generatiegenoot: de 45-jarige drievoudig wereldkampioen Mark Williams.