Sport Kort: Alex Dowsett grijpt in Mexico naast werelduurrecord

Alex Dowsett grijpt in Mexico naast werelduurrecord

00.30 uur: Alex Dowsett is er in Mexico niet in geslaagd om het werelduurrecord te heroveren. De 33-jarige Brit bleef steken op een afstand van 54,555 kilometer. Dat was niet genoeg om het record van de Belgische coureur Victor Campenaerts te verbreken.

Dowsett was 6,5 jaar geleden ruim een maand werelduurrecordhouder. Op 2 mei 2015 reed hij in Manchester 52,937 km in een uur. De Brit Bradley Wiggins verpulverde dat record op 7 juni van dat jaar in Londen: 54,526 km.

Campenaerts bracht op 16 april 2019 in de Velodromo Bicentenario in het Mexicaanse Aguascalientes het wereldrecord op zijn naam met een afstand van 55,089 kilometer. Op dezelfde locatie, op grote hoogte in ijle lucht, kon Dowsett die prestatie niet verbeteren. Hij wilde in het najaar van 2020 al een aanval inzetten op het record van Campenaerts, maar moest zijn poging toen uitstellen na een besmetting met het coronavirus.

Tsitsipas haakt af in Parijs door armblessure

18.20 uur: Stefanos Tsitsipas heeft in de tweede ronde van het masterstoernooi in Parijs de strijd moeten staken. De nummer 3 van de wereld ondervond te veel last van zijn rechterarm. De 23-jarige Griek stond op het moment van opgave 4-2 achter in zijn partij tegen de Australiër Alexei Popyrin.

Tsitsipas wilde naderhand niet te veel zeggen over zijn blessure. „Het is een pijn die ik al een tijdje voel”, meldde hij nog wel. „Het komt steeds terug en ik wil voorzichtig zijn. Ik wil niet dat de blessure erger wordt.”

Tsitsipas heeft zich geplaatst voor de ATP Finals in Turijn (14-21 november).

Chong voor revalidatie terug bij Manchester United

17.42 uur: Tahith Chong gaat bij Manchester United revalideren van een blessure. De op Curaçao geboren speler raakte geblesseerd bij Birmingham, waar hij op uitleenbasis speelde. „Hij heeft een operatie aan een dij ondergaan”, liet Manchester United weten. „Hij gaat bij ons herstellen.” De club verwacht dat hij een maand of vijf niet kan spelen.

Bondscoach Van ’t Schip roept vier spelers uit Eredivisie op

17.26 uur: Bondscoach John van ’t Schip van Griekenland heeft voor de laatste twee WK-kwalificatiewedstrijden tegen Spanje (11 november) en Kosovo (14 november) vier spelers uit de Eredivisie opgeroepen. Het zijn verdediger Pantelis Hatzidiakos, Vangelis Pavlidis (beiden AZ), Dimitrios Limnios (FC Twente) en Anastasios Douvikas (FC Utrecht).

Griekenland staat in poule B met 9 punten op de derde plaats, achter Zweden (15 punten) en Spanje (13 punten). Van ’t Schip hoopt in de resterende twee thuiswedstrijden de tweede plek nog veilig te kunnen stellen, goed voor deelname aan de play-offs om een WK-ticket. „We gaan vechten voor onze kansen en zullen de ploeg optimaal voorbereiden op de duels met Spanje en Kosovo”, liet Van ’t Schip strijdbaar weten.

Frankrijk uitgeschakeld in Billie Jean King Cup Finals

17.03 uur: Het is de Franse tennissters niet gelukt zich te plaatsen voor de halve finales van de Billie Jean King Cup Finals. De winnaar van de editie van 2019, toen nog de Fed Cup genoemd, had met 3-0 moeten winnen van Rusland.

Alizé Cornet moest met 5-7 6-4 6-2 haar meerdere erkennen in Anastasija Pavlioetsjenkova, waardoor de hoop op titelprolongatie vervloog. Clara Burel had Frankrijk nog wel op voorsprong gezet door de Russin Ekaterina Alexandrova in drie sets te verslaan: 3-6 6-4 6-3.

Frankrijk had in de groep al verloren van Canada, dat al met 3-0 had verloren van de uiteindelijke groepswinnaar Rusland.

Het eindtoernooi van de Billie Jean King Cup wordt in Praag gespeeld. De vier groepswinnaars plaatsen zich voor de halve eindstrijd. Nederland doet niet mee aan de Billie Jean King Cup Finals.

Hockeysters opnieuw zonder Matla en met Koning tegen België

16.08 uur: De Nederlandse hockeysters treden volgende week opnieuw zonder Frédérique Matla aan tegen België in de Pro League. Ook Maria Verschoor is er dan nog niet bij. Keepster Josine Koning keert weer terug in de selectie bondscoach Alyson Annan.

Na het veroveren van de gouden plak op de Olympische Spelen besloot Annan de ’Tokio-gangers’ wat langer vrijaf te geven. Sommige speelsters zouden dit jaar helemaal niet meer in actie komen om bij te komen van de Spelen en de lange voorbereiding.

Vorige maand opende Oranje het seizoen in de Pro League met een zege op België (2-0) en Matla, Verschoor, Koning en Felice Albers keken toen vanaf de tribunes toe. Van dat viertal keert alleen Koning terug in het tweede duel met de Belgische speelsters.

Fiona Morgenstern (Oranje-Rood), Pleun van der Plas (Den Bosch) en Tessa Clasener (HDM) kunnen tegen België hun debuut maken. Het drietal maakt deel uit van de 18-koppige selectie van Annan, die sinds Tokio ook zogenoemde ’potentials’ de kans biedt zich te bewijzen.

Het duel met België is op woensdag 10 november in Amstelveen.

Trainer Conte vond het in de zomer nog te vroeg voor de Spurs

14.54 uur: Antonio Conte werd afgelopen zomer al door Tottenham Hotspur gepolst voor de functie van hoofdtrainer. Toen vond hij het nog te vroeg, maar eerder deze week gaf hij alsnog zijn jawoord aan de Londense club, die recent de Portugees Nuno ontsloeg.

„Ik kreeg een telefoontje van de Spurs in de zomer, maar ik was net klaar met Inter na twee belangrijke en moeilijke seizoenen. Eerlijk gezegd was dat niet het juiste moment om aan een nieuwe uitdaging te beginnen”, zei Conte kort na zijn aanstelling bij de Spurs. „Ik gaf er de voorkeur aan te wachten en te genieten van de tijd met mijn familie. Emotioneel was ik nog steeds bezig met mijn laatste klus.”

Na de moeizame start van het seizoen besloot Tottenham Hotspur opnieuw bij Conte aan te kloppen en ditmaal wel met succes. „Het is een eer en een genoegen en ik wil het vertrouwen terugbetalen”, zei de 52-jarige Italiaan. „Mijn filosofie is heel eenvoudig. Aantrekkelijk en goed voetbal voor de fans, een stabiel team hebben en niet te wisselvallig zijn. Ik denk dat de fans het verdienen om een competitief team te hebben met een wil om te vechten.”

Conte werkte in het verleden bij Chelsea en had verder alleen Italiaanse clubs onder zijn hoede, waaronder Juventus en Atalanta. Met Internazionale werd hij afgelopen seizoen kampioen, waarna hij niet veel later opstapte.

Tottenham Hotspur staat negende in de Premier League. Vitesse, dat vorige maand met 1-0 te sterk was, is donderdag de tegenstander van Tottenham Hotspur in de Conference League.

WK halve marathon in China verplaatst wegens coronasituatie

14.19 uur: De wereldkampioenschappen halve marathon worden volgend jaar pas in november gehouden. De titelstrijd zou eigenlijk op 27 maart plaatsvinden in Yangzhou, maar atletiekbond World Athletics heeft het evenement vanwege de coronamaatregelen in China uitgesteld.

In China gelden tal van gezondheidsmaatregelen en reisbeperkingen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. „Deze omstandigheden kunnen tussen nu en maart veranderen, maar om duidelijkheid te verschaffen aan atleten, coaches en federaties, heeft World Athletics besloten deze wereldkampioenschappen opnieuw te verschuiven op de kalender”, schreef de internationale atletiekfederatie in een verklaring.

De Oegandees Jacob Kiplimo en Keniaanse Peres Jepchirchir zijn de regerend wereldkampioenen halve marathon na hun triomf in oktober 2020 in het Poolse Gdynia. Sifan Hassan is in het bezit van het Europese record: 1.05.15.

Gilmour eerste vrouwelijke rijder bij renstal McLaren

13.34 uur: De Britse renstal McLaren heeft voor het eerst een vrouwelijke rijder in dienst genomen. De Nieuw-Zeelandse Emma Gilmour komt volgend jaar uit in de Extreme E-klasse, een competitie voor elektrische SUV’s die door te racen in afgelegen natuurgebieden aandacht wil vragen voor het klimaatprobleem. Gilmour werd voorgesteld tijdens een bijeenkomst rond de klimaattop in Glasgow in aanwezigheid van prins Charles.

McLaren neemt in 2022 voor het eerst deel aan de wedstrijdenreeks en hoopt daarmee aandacht te genereren voor het klimaatprobleem en de fans wat meer milieubewust te maken. Elk team bestaat uit een mannelijke en een vrouwelijke chauffeur.

Gilmour is al bekend als rallyrijdster en nam afgelopen jaar al deel aan de Extreme E-competitie als reserverijdster bij het team Veloce Racing. Ze vormt volgend jaar een koppel met de Amerikaan Tanner Foust.

IJshockeyers China niet geweerd van ’eigen’ Spelen

12:31 uur De Chinese ijshockeyers mogen toch deelnemen aan de Olympische Winterspelen van Beijing. Eerder dreigde de internationale ijshockeybond IIHF China niet toe te laten tot het toernooi wegens ’onvoldoende niveau’.

Het organiserende land is verzekerd van deelname bij Olympische Spelen, maar de vrees bestaat dat dat tot beschamende optredens leidt in de groepsfase tegen grootmachten als de Verenigde Staten en Canada. Die ploegen treden aan met tal van sterren uit de Noord-Amerikaanse profcompetitie NHL.

„Een team met 15-0 zien verliezen is voor niemand goed: niet voor China, niet voor het ijshockey”, zei Luc Tardif, voorzitter van de IIHF, eerder dit jaar. Na een driedaags congres van de bond liet hij weten dat de deelname van de Chinezen niet in gevaar is. „Om duidelijk te zijn: de IIHF gaat het Chinese team niet van de Spelen houden. De status van China als deelnemend organisator is door de IIHF bevestigd en blijft onveranderd”, aldus Tardif.

China, dat ook Duitsland treft in de groep, is de nummer 32 van de wereld. De Winterspelen beginnen op 4 februari.

Jutta Leerdam in wereldbekers op 1500 meter vervangen door Groenewoud

12:18 uur Jutta Leerdam wordt bij de eerste twee wereldbekerwedstrijden van het seizoen, in het Poolse Tomaszow Mazowiecki (12 t/m 14 november) en het Noorse Stavanger (19 t/m 21 november), op de 1500 meter vervangen door Marijke Groenewoud. Op de 3000 meter is Sanne in ’t Hof in Polen de vervangster van Ireen Wüst.

De 22-jarige Leerdam doet in Polen en Noorwegen alleen mee aan de 500 en 1000 meter. Wüst rijdt in Tomaszow Mazowiecki en Stavanger de 1000 en 1500 meter. Ze vormt in Tomaszow Mazowiecki ook het vijftal voor de ploegenachtervolging, samen met Antoinette de Jong, Irene Schouten, Joy Beune, Melissa Wijfje.

Bij de mannen nemen Sven Kramer, Patrick Roest, Marcel Bosker, Chris Huizinga en Beau Snellink in Polen de ploegenachtervolging voor hun rekening. Een week later gaan Stefan Westenbroek, Serge Yoro, Tijmen Snel, Janno Botman Nederland vertegenwoordigen op de teamsprint. Op het niet-olympische onderdeel is gekozen voor jonge schaatsers om de grote namen niet te zwaar te belasten.

Basketballers Miami Heat zetten goede reeks voort

08:14 uur Ook de basketballers van Dallas Mavericks hebben Miami Heat niet kunnen stoppen. Mede dankzij 25 punten van Tyler Herro, op de bank begonnen, won de club uit Florida in Dallas met 125-110.

Herro was goed voor 15 punten in het tweede kwart toen Miami de wedstrijd naar zijn hand zette. Ook Jimmy Butler (23 punten), de ervaren pointguard Kyle Lowry (22) en Bam Adebayo (22) droegen ruim bij aan de vijfde zege op rij voor de Heat. De 33 punten van Luka Doncic voor de thuisploeg konden daar niets aan veranderen.

Miami Heat is met Chicago Bulls de best presterende ploeg in de Eastern Conference met zes overwinningen tegen één nederlaag. Utah Jazz leidt met dezelfde score de Western Conference. Utah won in Salt Lake City met 119-113 van Sacramento Kings.

Honkballer Albies wint met Atlanta Braves World Series

04:36 uur De honkballers van Atlanta Braves hebben voor het eerst sinds 1995 de World Series gewonnen. De Braves, met Antilliaan Ozzie Albies als tweedehonkman, wonnen het zesde duel met Houston Astros in de best-of-sevenserie me 7-0 en boekten daarmee de benodigde vierde overwinning in de finale van de Amerikaanse honkbalcompetitie MLB. Albies liep punten binnen op homeruns van ploeggenoten Jorge Soler en Dansby Swanson.

De honkballers van Houston Astros hadden het zesde duel afgedwongen door afgelopen zondag (lokale tijd) in Atlanta met 9-5 te winnen. Daarmee brachten ze de spanning een beetje terug.

De Braves wonnen de World Series drie keer, in 1914, 1957 en 1995. Houston Astros werd vier jaar geleden voor het eerst kampioen in de MLB.