Sport Kort: Miami Heat zet goede reeks voort

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketballers Miami Heat zetten goede reeks voort

08:14 uur Ook de basketballers van Dallas Mavericks hebben Miami Heat niet kunnen stoppen. Mede dankzij 25 punten van Tyler Herro, op de bank begonnen, won de club uit Florida in Dallas met 125-110.

Herro was goed voor 15 punten in het tweede kwart toen Miami de wedstrijd naar zijn hand zette. Ook Jimmy Butler (23 punten), de ervaren pointguard Kyle Lowry (22) en Bam Adebayo (22) droegen ruim bij aan de vijfde zege op rij voor de Heat. De 33 punten van Luka Doncic voor de thuisploeg konden daar niets aan veranderen.

Miami Heat is met Chicago Bulls de best presterende ploeg in de Eastern Conference met zes overwinningen tegen één nederlaag. Utah Jazz leidt met dezelfde score de Western Conference. Utah won in Salt Lake City met 119-113 van Sacramento Kings.

Honkballer Albies wint met Atlanta Braves World Series

04:36 uur De honkballers van Atlanta Braves hebben voor het eerst sinds 1995 de World Series gewonnen. De Braves, met Antilliaan Ozzie Albies als tweedehonkman, wonnen het zesde duel met Houston Astros in de best-of-sevenserie me 7-0 en boekten daarmee de benodigde vierde overwinning in de finale van de Amerikaanse honkbalcompetitie MLB. Albies liep punten binnen op homeruns van ploeggenoten Jorge Soler en Dansby Swanson.

De honkballers van Houston Astros hadden het zesde duel afgedwongen door afgelopen zondag (lokale tijd) in Atlanta met 9-5 te winnen. Daarmee brachten ze de spanning een beetje terug.

De Braves wonnen de World Series drie keer, in 1914, 1957 en 1995. Houston Astros werd vier jaar geleden voor het eerst kampioen in de MLB.