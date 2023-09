Van Gaal krijgt Eredivisie Oeuvre Award: ’Uniek en enig in zijn soort’

„Louis van Gaal is een eiland in de tijd, uniek in zijn soort”, licht directeur Eredivisie CV Jan de Jong toe. „Altijd zichzelf, altijd uitgesproken. Wereldberoemd bij de liefhebbers en wereldberucht bij een deel van de pers. Niet voor niets verschenen er al boeken, documentaires en zelfs een eigen film over hem. Alleen een musical ontbreekt nog. Het toont aan wat een geweldige ambassadeur hij is voor het Nederlandse voetbal. Een man met een eigen missie en visie, die altijd wist mee te bewegen met de tijd.”

De 72-jarige Van Gaal was succesvol met Ajax, Bayern München, Barcelona en Manchester United. „Maar wellicht zijn knapste prestatie is juist in de Eredivisie geweest met het kampioenschap van AZ”, stelt De Jong. „Louis, de man die nooit iets aan het toeval overlaat. Hij, die Ajax in de jaren 90 weer kleur op de wangen en aanzien in de wereld gaf. Maar bovenal iemand die zich altijd belangeloos heeft ingezet voor zijn medemens. Juist Louis hoort thuis in de eregalerij van het Rijksmuseum van de Eredivisie. Het minste wat wij hem terug kunnen geven voor al dat moois, is het tonen van onze dank en erkenning met deze Eredivisie Oeuvre Award.”

Prestaties

Van Gaal speelde 291 duels in de Eredivisie, waarvan het gros bij Sparta (249). Als trainer leidde hij Ajax en AZ in 334 competitieduels naar 216 overwinningen. De geboren Amsterdammer werd vier keer landskampioen in Nederland en is bovendien samen met Leo Beenhakker en Ronald Koeman de enige trainer die met twee verschillende clubs de Eredivisie won.

Over de grens leidde hij zijn teams driemaal naar de landstitel, twee keer met Barcelona en eenmaal met Bayern München. Met Manchester United won hij de prestigieuze FA Cup. Van Gaal was hoofdcoach in drie finales van de Champions League en is daarmee de succesvolste Nederlandse trainer in de koningsklasse van het Europese voetbal. Als bondscoach leidde hij Oranje twaalf wedstrijden op twee WK’s, met de derde plaats in 2014 als hoogtepunt. Hij verloor geen enkele van die twaalf duels in reguliere speeltijd.

Van Gaal ontvangt de Eredivisie Oeuvre Award tijdens de uitreiking van de Eredivisie Awards, voor beste speler en grootste talent van de hoogste klasse van het Nederlands voetbal.