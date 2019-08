Man United geeft Chelsea enorm pak slaag

Marcus Rashford was de grote man bij United. Hij kreeg een strafschop die hij zelf benutte voor de 1-0, en tekende even na de 2-0 van Anthony Martial ook voor het derde doelpunt. Invaller Daniel James, nieuw bij United, bepaalde in de slotfase de eindstand.

Mason Mount

Chelsea deed tot de 2-0 van Martial in de 65e minuut weinig onder voor United. De bezoekers uit Londen sprongen wel veel slordiger met de kansen om en misten ook enig geluk. Tammy Abraham raakte de paal en Emerson Palmieri schoot op de lat. Bij Chelsea had Mason Mount een basisplaats. Hij werd twee jaar geleden nog verhuurd aan Vitesse.

Manchester City en Liverpool, de nummers 1 en 2 van afgelopen seizoen, gingen eveneens overtuigend van start in de Premier League. City won de uitwedstrijd bij West Ham United (0-5), met dank aan drie treffers van Raheem Sterling. Liverpool versloeg Norwich City met 4-1, waarbij Virgil van Dijk een keer scoorde.

Ook Tottenham Hotspur en Arsenal wonnen hun eerste duel. De Spurs bleven Aston Villa de baas (3-1) en Arsenal zegevierde (0-1) bij Newcastle United.

