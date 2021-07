Arno Kamminga: ‘Het was alsof mijn lichaam in de fik stond’

Arno Kamminga beseft dat hij wederom een zilveren medaille heeft gewonnen. Ⓒ BOUWMAN, RENE

TOKIO - „De pijn was extreem”, zegt Arno Kamminga kort nadat hij een volgend stuk Nederlandse sportgeschiedenis heeft geschreven op de Zomerspelen in Tokio. Op de 200 meter schoolslag verovert het 25-jarige fenomeen zijn tweede olympisch zilveren plak van deze week. ,,Ik voelde mijn longen branden, mijn spieren prikkelen. Het was alsof er tientallen messen in mijn lichaam werden gestoken. Alsof ik in de fik stond.”