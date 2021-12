Eerste marathon op natuurijs in Noordlaren

Het heeft afgelopen nacht zo hard gevroren dat IJsvereniging De Hondsrug een serieuze ijsvloer heeft kunnen neerleggen. Daarop mogen de beste marathonschaatsers van Nederland zondagavond hun kunsten vertonen.

Er wordt al flink geschaatst in Noordlaren

Voor de vrouwen klinkt het startschot in Noordlaren om 19.00 uur. Zij rijden een wedstrijd over 80 ronden op het parkoers aan de Zuidlaarderweg, achter basisschool De Rieshoek. Het mannenpeloton gaat van start om 20.00 uur. De mannen van de lange adem zullen 125 ronden rijden. „Er ligt een prima ijsvloer, we gaan er vanavond een mooie wedstrijd van maken. Heerlijk dat het weer kan”, zegt Willem Hut. „We zijn nu bezig om de laatste formaliteiten met de gemeente Groningen af te ronden.”

De strijd om de eerste marathon op natuurijs gaat de laatste jaren vooral tussen de ijsverenigingen in Noordlaren en Haaksbergen. De laatste twee keer kwam Haaksbergen als winnaar uit de bus. Op 21 januari 2019 wonnen Simon Schouten en Rixt Meijer de laatste wedstrijd op Nederlands natuurijs. De laatste marathon die in Noordlaren werd verreden was op 18 januari 2017, met dezelfde Simon Schouten en Lisa ven der Geest als winnaars.

De ijsbaan in Groningse Noordlaren

De KNSB probeert in vorstperioden als deze liefst een vierdaagse te organiseren, maar de kans daarop is nu klein. Volgens de weersverwachtingen treedt morgen reeds dooi in. Om die reden is vandaag razendsnel gehandeld om de wedstrijd in Noordlaren te houden. Voor de dames en heren van de topdivisie is dit een unieke voorbereiding op de NK Marathon, op 1 januari op kunstijsbaan De Meent in Alkmaar.