Depay: ’Een enorme teleurstelling’

„Een enorme teleurstelling omdat we er na twee competitie-overwinningen op rij niet in zijn geslaagd die lijn voor te zetten”, reageerde Depay, die voor de eerste keer als vaste aanvoerder het veld betrad.

Depay blesseerde zich begin november aan een hamstring in het Champions Leagueduel met Benfica. Daarna speelde hij wel één interland voor Oranje, tot ongenoegen van Lyon-coach Rudi Garcia die zijn net gekozen aanvoerder zag terugkeren met hernieuwde klachten. Depay miste vervolgens twee competitieduels en was er ook niet bij toen Lyon in de Champions League verloor bij Zenit.

„Ik voelde me goed vandaag, al sloeg in de tweede helft de vermoeidheid toe”, vertelde de herstelde Depay. „Het zit niet mee momenteel, ook met blessures binnen de ploeg. Het is belangrijk dat we positief blijven denken. Daar wil ik graag bij helpen.”

