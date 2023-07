Feyenoorder Ramiz Zerrouki: ’Ik beschik ook over leiderschapskwaliteiten’

FC Twente wilde echter koste wat kost het seizoen afmaken met de Algerijnse controleur, die erin slaagde om de knop om te zetten en het seizoen in Enschede goed af te sluiten met een Europees ticket. „Soms moeten dingen lopen zoals ze lopen”, vertelt Zerrouki bij zijn presentatie. „Ik zou liegen als ik zeg dat het niks met mij deed en dat ik zo doorging, maar achteraf kan ik zeggen dat ik er goed mee om ben gegaan. Die complimenten heb ik ook gekregen vanuit FC Twente. Het einde daar was mooi. Vanaf nu is het zaak om hier te gaan bouwen.”

Zerrouki tekende tot 2027 in Rotterdam en gaat met Feyenoord de Champions League in. Bij zijn nieuwe club komt hij met Mats Wieffer een oude bekende tegen. Het is de vraag wie van de twee straks als meest controlerende middenvelder gaat spelen. Zerrouki maakt zich daar niet zo druk om. „Bij Jong FC Twente en FC Twente A1 hebben Mats en ik vaak met elkaar samen gespeeld. Toen was hij de nummer 10 en ik de nummer 8. We zijn positioneel allebei wat veranderd, dus het is moeilijk in te schatten wie er meer verdedigend is. Mats en ik hebben verschillende kwaliteiten, dus ik denk dat we heel goed samen kunnen spelen.”

Met het vertrek van Orkun Kökcü naar Benfica is Feyenoord deze zomer een belangrijke speler kwijtgeraakt. Is Zerrouki een speler die de aanvoerder waardig kan vervangen? „Ik denk wel dat ik op de plek van Kökcü kan spelen, al zijn we andere type spelers.” Kökcü nam het elftal vorig seizoen op sleeptouw als leider een aanjager van de ploeg. Zerrouki: „Ik denk wel dat ik ook over bepaalde leiderschapskwaliteiten beschik. Ik probeerde ook bij FC Twente andere spelers mee te nemen, ook als het wat minder ging. We gaan het zien.”