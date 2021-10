Goffertstadion tot nader order gesloten

Een deel van de tribune bij het uitvak stortte zondag kort na het fluitsignaal in, toen Vitesse-supporters daar met hun spelers de 0-1 overwinning op de aartsrivaal vierden. Naar aanleiding daarvan heeft omgevingsdienst ODRN met de eigenaar, de gemeente Nijmegen, besproken dat het stadion voorlopig moet worden gesloten.

Het is niet bekend wat de oorzaak is van het instorten van de tribune. De gemeente Nijmegen laat een extern bureau onderzoek doen naar de toedracht. Dit moet duidelijk maken hoe dit incident heeft kunnen plaatsvinden.

„We begrijpen de keuze van de gemeente om het stadion tot nader order te sluiten”, aldus woordvoerder Nick van der Cammen. „Voor ons is het van belang dat er gedegen onderzoek wordt uitgevoerd, waarbij in de toekomst de veiligheid van iedereen in het stadion gewaarborgd moet zijn. Dit besluit betekent tegelijkertijd dat wij verder gaan kijken naar een externe locatie om – tenminste voor de korte termijn – onze wedstrijden af te werken. De gesprekken met andere clubs en de KNVB lopen al sinds gisteren, omdat we hier op voorbereid waren.”