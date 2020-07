Eljero Elia na droomtitel over toekomst: ’Eervol dat Arjen Robben me belt’

Eljero Elia sluit zijn tijd bij Istanbul Basaksehir af met een historische titel. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - De vroege belafspraak met Eljero Elia (33) moet de dag na het historische kampioenschap van Istanbul Basaksehir twee uurtjes worden verzet. „Volgende week krijgen we de beker en vieren we pas het échte feest”, lacht de Nederlander, die met een aantal uit Nederland overgekomen vrienden vast een klein voorschot op de festiviteiten nam. „We hebben in de stad wat gedronken … en opeens was het vijf uur.” Ook gaat Elia dieper in op het telefoontje dat hij van Arjen Robben kreeg om naar FC Groningen te komen.