’Servië doet het op z’n Nederlands’ Ajax-speler Dusan Tadic: ’Spelen op WK tegen Oranje zou voor mij heel vreemd zijn’

Dusan Tadic troost Cristiano Ronaldo, nadat hij de Portugezen met Servië heeft verslagen in Lissabon. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - De grootste verrassing van de afgelopen WK-kwalificatiecyclus was de veroordeling van Portugal tot de play-offs door toedoen van Servië. Aan de hand van aanvoerder Dusan Tadic wonnen de Serviërs in Estadio da Luz in Lissabon met 2-1 van het sterrenelftal met Cristiano Ronaldo en Bernardo Silva. Na een razendsnelle achterstand door een fout van middenvelder Nemanja Gudelj (ex-AZ en -Ajax) zorgde Tadic voor de 1-1 en gaf de 32-jarige Ajacied bij de winnende treffer de assist voor de 1-2 van Aleksander Mitrovic.