Geen feestje voor Evenepoel: dubbelslag Skjelmose in Zwitserland

De slotklim naar Villars-sur-Ollon trok Evenepoel met een kilometer of zes te gaan ten aanval. De Belg kreeg Felix Gall en Skjelmose mee. De Belg maakte vervolgens lang het tempo, maar toen Gall ten aanval trok, moest hij passen.

Skjelmose had wel een antwoord en achterhaalde Gall, om de Oostenrijker in de laatste kilometer achter zich te laten. Juan Ayuso was Evenepoel ook nog voorbij gereden en werd uiteindelijk derde. In het klassement heeft Skjelmose nu 17 seconden voorsprong op Evenepoel. Ayuso staat daar zeven tellen achter.

De 86e Ronde van Zwitserland gaat woensdag verder met een etappe van 152,5 kilometer tussen Monthey en Leukerbad. Na een vlakke aanloop volgen in het tweede gedeelte van de etappe twee beklimmingen van eerste categorie. De aankomst ligt bergop.

Tiener Martinez wint op de Ventoux

De jonge Franse wielrenner Lenny Martinez heeft de zogeheten Mont Ventoux Challenge op zijn naam geschreven. De 19-jarige renner van Groupama-FDJ wist op de meet de Canadees Michael Woods een seconde voor te blijven. De Amerikaan Simon Carr en de Colombiaan Cristián Rodríguez eindigden vlak achter Woods als derde en vierde.

Genoemd viertal nam tegen het einde van de lange klim naar de top van de beruchte 'kale berg' in de Provence geleidelijk afstand van de rest van de klimmers. Voor Martinez was het zijn eerste profzege.

Door het gevaar op onweer werd de koers ingekort van 153 naar 98 kilometer. De renners fietsten ook maar één keer in plaats van twee keer de berg op. De beklimming vanuit Bédoin, de bekendste en langste, werd geschrapt. De klim werd nu vanuit Sault ondernomen en die staat bekend als de 'gemakkelijkste' om de 'Reus van de Provence' te bedwingen.

Martinez, slecht 52 kilogram zwaar, geldt als een groot klimtalent. Hij is de zoon van Miguel Martinez, oud-olympisch kampioen mountainbiken. Zijn grootvader Mariano Martinez won twee etappes in de Tour de France.

Klimmer Pinot geselecteerd voor Tour de France

Thibaut Pinot mag voor de tiende en laatste keer deelnemen aan de Tour de France in eigen land. De 33-jarige klimspecialist is door zijn ploeg Groupama-FDJ opgenomen in de selectie. Pinot is drievoudig etappewinnaar in de Tour en kende in 2014 zijn beste editie met de derde plek in het klassement. Pinot is bezig aan zijn laatste wielerjaar.

Pinot moet kopman David Gaudu gaan assisteren, die vorig jaar vierde werd in het eindklassement. De hele ploeg is rond de 26-jarige Fransman gebouwd, waardoor er geen plek is voor topsprinter Arnaud Démare. "Onze ploeg zal zich richten op de bergen", licht ploegleider Marc Madiot toe. "Het was een moeilijke selectie om te maken, vooral de beslissing om Arnaud Démare niet mee te nemen was lastig." Démare staat op 93 ritzeges in zijn carrière, maar ontbrak ook vorig jaar in de Tour.

De Ronde van Frankrijk is van 1 tot en met 23 juli en begint in het Spaanse Bilbao.