Oudste winnaar Ronde van Vlaanderen Roger Decock (93) overleden

De Belg won de Ronde van Vlaanderen in 1952. De klassieker werd in barre omstandigheden verreden. „Wind, hagel, regen, sneeuwwater”, zo omschreef Decock zelf de koers van toen. Hij had een jaar eerder Parijs-Nice gewonnen en in 1954 was hij de beste in de Scheldeprijs.

Decock was er als enige bij toen Wim van Est in de Tour de France van 1952 in de afdaling van de Aubisque in een ravijn vloog. De Belg reed op dat moment vlak achter de Nederlandse geletruidrager. „Hij vloog 70 meter diep in de ravijn. Ik probeerde iedereen te verwittigen dat Van Est zwaar was gevallen, maar niemand stopte”, vertelde hij jaren later. Decock was toen zelf de nummer 5 van het klassement, maar hij bleef net zo lang staan tot er hulp kwam voor Van Est. „Door te wachten verloor ik wel 25 minuten, maar wat kon het me schelen. Ik vond een mens in nood belangrijker.”

Jean Forestier mag zich nu de oudste in leven zijnde winnaar van de Ronde van Vlaanderen noemen. De 89-jarige Fransman zegevierde in 1956.