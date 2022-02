Red Bull-teambaas Christian Horner: ’Druk op Michael Masi niet correct’

„Het is aan de FIA, maar ik vind het een zware beslissing. Ik denk dat hij (Masi, red.) in een zeer moeilijke positie zat”, vertelt Horner bij het Britse talkSPORT. „Ik denk dat er heel veel druk is uitgeoefend om Michael weg te sturen. Dat vind ik niet correct. Dat is mijn persoonlijke gevoel.”

Horner doelt daarbij vermoedelijk op het spel achter de schermen van bijvoorbeeld Mercedes. Lewis Hamilton verloor in Abu Dhabi in de allerlaatste ronde de titelstrijd van Max Verstappen, nadat Masi had besloten de safety car naar binnen te halen. De teambaas van Verstappen bij Red Bull is wel blij met enkele andere beslissingen die de FIA heeft genomen.

Geen geluk

Zo krijgen de twee nieuwe race-directeuren assistentie van de ervaren Herbie Blash en kan er gebruik worden gemaakt van een soort videoscheidsrechter. „Als je kijkt naar wat Masi tot zijn beschikking had qua middelen in vergelijking met de teams, is dat een enorm verschil. Wij hadden het gevoel dat eerder in het seizoen veel beslissingen tegen ons waren. Je moet het over een heel jaar bekijken. Wij hadden wat geluk op het einde, maar dat gebeurt soms in de sport. Het is niet voorbij totdat het laatste fluitsignaal klinkt of de vlag is gevallen.”

Horner vindt ook niet dat Red Bull en Verstappen alleen maar geluk hebben gehad in Abu Dhabi. „We waren tactisch heel scherp. We reageerden direct na de crash (van Nicholas Latifi, red.), vijf ronden voor het einde. Max kwam naar binnen voor een nieuwe set banden. Mercedes liet Lewis buiten op banden die al 44 ronden oud waren. Wij hadden het bij het rechte eind, Max haalde Lewis in en werd wereldkampioen.”

De teambaas ziet de hele controverse rond de laatste race naar eigen zeggen ook als ’wegduikgedrag’. „Het is een beetje een rookgordijn als je terugkijkt naar de race. Mercedes had twee mogelijkheden om een extra pitstop te maken. Zowel tijdens de virtual- als de safety car vroeg de coureur om een pitstop en beide keren lieten ze hem buiten. Dat heeft hem opgebroken. Onderaan de streep hebben wij het tactisch goed gedaan.”