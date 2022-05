Premium Het beste van De Telegraaf

’Als je aan de leiding staat, moet je niet te veel klagen’ Luiten na indrukwekkend begin Dutch Open: ’Voor thuispubliek kan ik vaak iets extra’s’

Door Hans Ruggenberg

Luiten kan naar eigen zeggen voor eigen publiek vaak iets extra’s. Ⓒ ANP/HH

CROMVOIRT - Te vroeg juichen in golf is nooit raadzaam, maar de eerste ronde van Joost Luiten in het Dutch Open geeft reden tot opwinding. De tweevoudig winnaar sloeg zich in lastige omstandigheden naar de koppositie (-7), maar vooral de bravoure waarmee hij door de baan liep, belooft veel goeds. De 36-jarige Bleiswijker gaat door een moeilijke periode in zijn loopbaan, maar zijn caddie Martin Gray zag tijdens de ouverture in Cromvoirt dat nu het goed was. „Welkom terug Joost”, zei hij.