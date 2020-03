Ajax-spelers organiseren etentje zonder staf

Een groot deel van de (wedstrijdselectie) kwam donderdagavond bijeen in restaurant Taiko voor een spontaan georganiseerd diner. Het teambuildingsuitje in het restaurant van het Conservatorium Hotel in Amsterdam-Zuid had plaats zonder de staf. De spelers lijken net als vorig seizoen te beseffen dat zij de sleutel tot succes in handen hebben.

Ajax beleefde een rampweek. De regerend landskampioen werd uitgeschakeld in de Europa League en de KNVB-beker en zag AZ langszij komen in de Eredivisie. Zaterdagavond bij SC Heerenveen is een overwinning noodzaak om ook niet de laatst overgebleven prijs - de landstitel - op het spel te zetten.

Ajax moet het in het uitduel bij SC Heerenveen nog stellen zonder Joël Veltman, Ryan Babel, David Neres, Zakaria Labyad en Noussair Mazraoui.

Bekijk hier de uitslag, stand en het programma in de Eredivisie