Aafke van Leeuwen zet tanden in titelprolongatie: ’Jiujitsu maakt mij gelukkig’

Aafke van Leeuwen: „We moeten ons hier met elkaar doorheen slaan. Niet fysiek deze keer, maar mentaal.” Ⓒ RICHARD MOUW

AMSTERDAM - Begin dit jaar stonden in de agenda van Aafke van Leeuwen (28) vette uitroeptekens achter de derde week van november. Ze was vastbesloten om deze week in Abu Dhabi haar jiujitsu-wereldtitel te prolongeren. Het vermaledijde coronavirus ’besliste’ echter anders en dus moet Van Leeuwen tot volgend jaar geduld hebben om haar sportieve doel te verwezenlijken. Ondertussen kan ze mooi wat extra energie steken in haar nieuwe studie Master in Sport Management aan het Johan Cruyff Institute, waarvoor ze van De Telegraaf een paar maanden geleden een studiebeurs heeft gekregen.