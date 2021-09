Premium Het beste van De Telegraaf

Rivaal Lewis Hamilton krijgt warm onthaal, maar staat wel ’met 1-0 achter’ Max Verstappen geniet van eerste dag op Circuit Zandvoort: ’Prachtig om te zien’

Door Erik van Haren & Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Max Verstappen met op de achtergrond een oranje zee aan fans. Ⓒ Frits van Eldik

ZANDVOORT - De kop is eraf in Zandvoort. Max Verstappen heeft genoten van al het oranje op de tribunes tijdens de eerste twee trainingen. Hij beseft daarnaast ook terdege dat een goede kwalificatie op zaterdag normaal gesproken doorslaggevend is.