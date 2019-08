Uitblinker Kerk gidst FC Utrecht langs ADO

Na 25 minuten stond Utrecht met 2-0 achter na doelpunten van Aaron Meijers (vrije trap) en Erik Falkenburg (kopbal). Nog voor rust besloot Van den Brom in te grijpen en hij verving spits Justin Lonwijk voor Issah Abass. Halverwege de wedstrijd was het al 2-2: Gyrano Kerk schoot bij de 2-1 raak via de rug van ADO-keeper Robert Zwinkels en bij de gelijkmaker tikte hij de bal net voor de uitkomende Zwinkels in het doel.

In de tweede helft drukten de bezoekers door: Lex Immers werkte de bal uit een corner ongelukkig in eigen doel en de ingevallen Nick Venema tikte simpel binnen na goed voorbereidend werk van uitblinker Kerk.

Bij FC Utrecht had keeper Maarten Paes een basisplaats. Paes verving de Deen David Jensen, die door Van den Brom geslachtofferd was. Voor Van den Brom was het zijn eredivisiedebuut bij FC Utrecht. Hij is de eerste trainer van de club uit de Domstad die zijn eerste competitiewedstrijd weet te winnen sinds Ton du Chatinier in 1995 (interim).

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie