Uitblinker Kerk gidst Utrecht langs ADO

Sean Klaiber, Nick Venema en Gyrano Kerk vieren de beslissende vierde goal. Ⓒ Hollandse Hoogte

DEN HAAG - FC Utrecht heeft zich in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag hersteld van de pijnlijke uitschakeling in de voorronde van de Europa League. In Den Haag boog het elftal van trainer John van den Brom een vroege 2-0 achterstand om in een overwinning: 2-4.