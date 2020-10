Bouwmeester ook Europees kampioen Laser Radial

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Japan verslaat Ivoorkust in stadion FC Utrecht

19.05 uur: De nationale voetbalploeg van Japan heeft in de Utrechtse Galgenwaard Ivoorkust in een oefeninterland met 1-0 verslagen. De Japanners hebben een trainingskamp in Nederland en speelden vrijdag al tegen Kameroen. Dat duel eindigde in 0-0.

Het enige doelpunt viel in blessuretijd en werd gemaakt door Naomichi Ueda, een verdediger van Cercle Brugge. Het duel stond onder leiding van Jochem Kamphuis.

Voetbal: Bondscoach IJsland mist interland na besmetting official

19.05 uur: De nationale voetbalploeg van IJsland mist woensdag in het duel met België uit de Nations League de bondscoach. Erik Hamrén moet in quarantaine nadat bij een medewerker van de voetbalbond van IJsland een coronabesmetting is geconstateerd. Ook zijn assistenten ondergaan dat lot, zodat nog niet meteen duidelijk is wie de coaching op zich neemt.

De IJslandse spelers hadden geen contact met de betrokken medewerker en kunnen gewoon spelen tegen de Rode Duivels. IJsland mist wel een groot aantal topspelers. Zo zijn onder meer Alfred Finnbogason, Ragnar Sigurdsson en Arnor Sigurdsson er niet bij vanwege blessures. Aanvoerder Aron Gunnarsson ontbreekt eveneens.

Bij de Belgen onderbreken onder anderen Dries Mertens (Napoli) en Thomas Vermaelen vanwege coronamaatregelen. Mertens zit bij zijn club in quarantaine. Vermaelen, die in Japan voetbalt, mag van de autoriteiten daar niet afreizen. Ook de niet fitte Kevin De Bruyne is er niet bij bij de Belgen.

Wielersport: Mountainbikers kunnen naar Zwitserland voor EK

19.03 uur: De Nederlandse selectie voor het EK mountainbike kan woensdag afreizen naar Zwitserland waar komend weekeinde om de Europese titels wordt gestreden. De ploeg onder leiding van bondscoach Gerben de Knegt verblijft nog in Oostenrijk waar afgelopen weekeinde het WK plaatsvond. De regio rond Salzburg kreeg pas enkele dagen geleden door de Zwitsers de status code oranje opgeplakt, waardoor het onduidelijk was of de mountainbikeselectie nog wel naar Zwitserland mocht, zonder daar in quarantaine te hoeven.

„We vertrekken woensdagochtend. Iedereen is negatief getest op het coronavirus, dus dat moet lukken”, reageerde De Knegt. Met Milan Vader en Anne Terpstra heeft hij twee medaillekandidaten, ofschoon beiden er het afgelopen weekeinde niet aan te pas kwamen. „We mogen Zwitserland nu in omdat we een topsportselectie zijn die naar een evenement gaat met een beschermend protocol”, legde De Knegt uit. Er is één restrictie. Binnen vijf dagen moeten de Nederlanders Zwitserland weer verlaten. „We moeten zondag meteen na de wedstrijden vertrekken”, aldus De Knegt.

Zeilen: Bouwmeester ook Europees kampioen Laser Radial

16.23 uur: Marit Bouwmeester heeft zich op de slotdag van de EK in de Laser Radial in Gdansk alsnog verzekerd van de eindzege in het klassement. Daardoor heeft de 32-jarige Friezin nu de olympische titel, de wereldtitel en de Europese titel in haar bezit.

Bouwmeester leek dinsdag met nog twee races voor de boeg kansloos voor de Europese titel. Ze had als nummer 2 van de rangschikking een achterstand van 20 punten op titelhoudster Anne-Marie Rindom uit Denemarken. Bouwmeester sloot de EK echter ijzersterk af met de tweede en eerste plaats. Rindom daarentegen kwam niet verder dan de negentiende en zestiende plek. Daardoor belandde Bouwmeester toch nog op de eerste plaats in het eindklassement na twaalf races, met een marge van 2 punten op de onttroonde Rindom.

„Het was echt een bizarre dag”, reageerde Bouwmeester opgetogen. „We begonnen met uitstel vanwege een gebrek aan wind. Daarna hadden we, vergeleken met andere dagen, gewoon aanlandige wind met mooie golven en best wel wat wind. Ik wilde er gewoon nog een mooie dag van maken, zonder dat ik het idee had dat ik nog kon winnen. Maar blijkbaar had Anne-Marie een beetje een off-day. Dus het voelt een beetje alsof zij het verloren heeft. Maar ja, ik heb vandaag wel hard gevaren en uiteindelijk sta ik hier dan met de Europese titel.”

Voetbal: Polen rekent op Lewandowski tegen Bosnië en Herzegovina

13.45 uur: Robert Lewandowksi kan woensdag hoogstwaarschijnlijk gewoon meedoen in de Poolse nationale voetbalploeg tegen Bosnië en Herzegovina in de Nations League. De Europees voetballer van het jaar liep zondag tegen Italië een lichte enkelblessure op. Onderzoek wees uit dat er geen schade is aan het gewricht.

„Robert heeft een echo gehad. Het is geen grote blessure. De speler heeft alleen een blauwe plek, die wel pijnlijk is. Hij wordt nu verzorgd door de fysiotherapeut ”, aldus een woordvoerder van de Poolse voetbalbond.

Lewandowski, de topschutter van Bayern München, verliet tegen Italië na 82 minuten het veld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Polen zit in de groep van Nederland, dat woensdag Italië treft.

Ronnie O’Sullivan met gelakte nagels. Ⓒ screenshot

Snooker: O’Sullivan met gelakte nagels naar tweede ronde

07.15 uur: Ronnie O’Sullivan heeft de eerste ronde van het English Open eenvoudig met 4-2 gewonnen van de jonge Franse debutant Brian Ochoiski.

The Rocket kwam met gelakte nagels aan tafel als statement om de strijd tegen kanker te ondersteunen.

De 21-jarige Ochoiski bood aanvankelijk goede tegenstand en wist zelfs 2-2 op het scorebord te krijgen. Maar de ervaring van O’Sullivan gaf toch de doorslag.

Honkbal: Ozzie Albies belangrijk voor Braves bij zege op Dodgers

07.00 uur: De Antilliaanse honkballer Ozzie Albies heeft met een homerun en twee binnen geslagen punten een belangrijke rol gespeeld voor zijn team Atlanta Braves in de play-offs van de Major League. De Braves versloegen in de eerste wedstrijd van de finalereeks van de National League de Los Angeles Dodgers met 5-1.

Albies zette in de negende inning eindstand op het bord met een homerun waarmee hij ook nog een ploeggenoot over de thuisplaat bracht. Werper Kenley Jansen van de Dodgers bleef aan de kant.

In de finale van de American League versloegen de Tampa Bay Rays de Houston Astros met 4-2 en namen daarmee een 2-0 voorsprong in wedstrijden. De winnaar van beide best-of-sevenseries gaan door naar de World Series.