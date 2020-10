Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Polen rekent op Lewandowski tegen Bosnië en Herzegovina

13.45 uur: Robert Lewandowksi kan woensdag hoogstwaarschijnlijk gewoon meedoen in de Poolse nationale voetbalploeg tegen Bosnië en Herzegovina in de Nations League. De Europees voetballer van het jaar liep zondag tegen Italië een lichte enkelblessure op. Onderzoek wees uit dat er geen schade is aan het gewricht.

„Robert heeft een echo gehad. Het is geen grote blessure. De speler heeft alleen een blauwe plek, die wel pijnlijk is. Hij wordt nu verzorgd door de fysiotherapeut ”, aldus een woordvoerder van de Poolse voetbalbond.

Lewandowski, de topschutter van Bayern München, verliet tegen Italië na 82 minuten het veld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Polen zit in de groep van Nederland, dat woensdag Italië treft.

Ronnie O’Sullivan met gelakte nagels. Ⓒ screenshot

Snooker: O’Sullivan met gelakte nagels naar tweede ronde

07.15 uur: Ronnie O’Sullivan heeft de eerste ronde van het English Open eenvoudig met 4-2 gewonnen van de jonge Franse debutant Brian Ochoiski.

The Rocket kwam met gelakte nagels aan tafel als statement om de strijd tegen kanker te ondersteunen.

De 21-jarige Ochoiski bood aanvankelijk goede tegenstand en wist zelfs 2-2 op het scorebord te krijgen. Maar de ervaring van O’Sullivan gaf toch de doorslag.

Honkbal: Ozzie Albies belangrijk voor Braves bij zege op Dodgers

07.00 uur: De Antilliaanse honkballer Ozzie Albies heeft met een homerun en twee binnen geslagen punten een belangrijke rol gespeeld voor zijn team Atlanta Braves in de play-offs van de Major League. De Braves versloegen in de eerste wedstrijd van de finalereeks van de National League de Los Angeles Dodgers met 5-1.

Albies zette in de negende inning eindstand op het bord met een homerun waarmee hij ook nog een ploeggenoot over de thuisplaat bracht. Werper Kenley Jansen van de Dodgers bleef aan de kant.

In de finale van de American League versloegen de Tampa Bay Rays de Houston Astros met 4-2 en namen daarmee een 2-0 voorsprong in wedstrijden. De winnaar van beide best-of-sevenseries gaan door naar de World Series.