Yara van Kerkhof wil ervaringen delen na hartoperatie: ’Niet ieder kind heeft mijn geluk’

Yara van Kerkhof in actie tijdens de NK afstanden. Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - Het beeld snijdt als een scheermes door je ziel. Kwetsbaar, zoals een 7-jarig meisje is, openbaart ze het litteken van haar openhartoperatie. Juist nu wil de 29-jarige en kerngezonde Yara van Kerkhof het tonen, haar ervaringen delen om andere Hartekindjes te helpen. Laten zien dat je na zo’n ingrijpende operatie volwaardig kunt functioneren in de maatschappij en zelfs in staat bent om zoals Van Kerkhof olympisch zilver en brons te winnen.