Tunesië helpt Senegal naar finale Afrika Cup

Senegal had het betere van het spel, maar kon de kansen in het 30 Juni Stadion in de Egyptische hoofdstad niet verzilveren. Tunesië kreeg een kwartier voor tijd dé mogelijkheid om op voorsprong te komen. Ferjani Sassi mocht een strafschop nemen na hands, maar schoot de bal veel te slap in. Enkele minuten later kreeg ook Senegal een strafschop, na een overtreding op Ismaïla Sarr. Ook de inzet van Henri Saivet werd gestopt.

In de verlenging kreeg Tunesië op knullige wijze een doelpunt tegen. Doelman Mouez Hassen tikte bij een vrije trap de bal tegen het hoofd van verdediger Dylan Bronn, waarop de bal in het doel belandde. De Tunesiërs dachten nog een strafschop te krijgen na hands, maar de Ethiopische scheidsrechter besliste anders.