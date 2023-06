Miami-trainer Martino: ’Messi komt om te presteren’

„Soms associëren we de Verenigde Staten, en Miami in het bijzonder, met vakantie. Maar dit zijn spelers die willen presteren en concurreren”, aldus Martino over zijn landgenoot Messi en de Spanjaard Sergio Busquets. Martino werkte tien jaar geleden met beide spelers samen bij FC Barcelona. Ook was hij een tijdje bondscoach van de Argentijnen.

Uitdaging

Martino is bij Inter Miami, de club van voormalig Engels international David Beckham, de opvolger van de ontslagen Phil Neville. „Ik heb dit altijd een uitdaging gevonden”, sprak Martino. „Ik geloof dat de Amerikaanse voetbalcompetitie een constante evolutie doormaakt. Dat zie je aan de grote Amerikaanse spelers die nu in Europa voetballen.”

Messi maakt vermoedelijk op 21 juli zijn debuut voor Inter Miami in een League Cup-wedstrijd tegen de Mexicaanse club Cruz Azul.