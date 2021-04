Tadic of Pasveer moet KNVB-beker zelf pakken: geen uitreiking

Normaal wijzen hebben de twee finalisten altijd iemand aan die ter plaatse is om hun club de beker bij winst te overhandigen. Vanwege de coronacrisis moet de aanvoerder van de winnende ploeg de beker dit jaar zelf van het podium pakken, in plaats van dat hij de cup krijgt uitgereikt.

Tomas Galasek was twee jaar geleden de man die Ajax de beker uitreikte nadat de Amsterdammers Willem II in de eindstrijd hadden verslagen. De Tsjech was in zijn carrière voor beide clubs actief. Bij Vitesse reikte vier jaar geleden Dejan Curovic de beker uit aan aanvoerder Guram Kashia.

Curovic was zowel de laatste doelpuntenmaker op Nieuw Monnikenhuize als de eerste in Gelredome na de verhuizing van Vitesse in 1998. Curovic, die eind jaren negentig een gevreesd Arnhems aanvaldsuo vormde met Nikos Machlas, overleed in 2019 op 51-jarige leeftijd aan de gevolgen van leukemie.