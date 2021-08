Twijfels rondom Roger Federer: ’De toekomst is nog een beetje onduidelijk’

Federer komt al langere tijd minder vaak in actie vanwege problemen met een knie. De laatste keer dat de Zwitser op de baan actief was, was op Wimbledon, waar hij verloor in de kwartfinale. De Pool Hubert Hurkacz was in drie sets veel te sterk: 6-3 7-6 6-0. Voor de Olympische Spelen paste Federer vervolgens.

„De toekomst is nog een beetje onduidelijk”, liet Federer weten, die sprak van een moeilijke situatie. Voorlopig ligt het wel in de lijn der verwachting dat Federer deelneemt aan de US Open, de laatste grandslam van het jaar.