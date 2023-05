Premium Het beste van De Telegraaf

Column Valentijn Driessen: ’Arne Slot enige vader van succes Feyenoord’

Door Valentijn Driessen

Succes heeft vele vaders. In de week voor het kampioenschap verscheen ineens Frank Arnesen, Feyenoords voormalig technisch directeur, op televisie en in de krantenkolommen. Vooral om te zeggen dat hij de landstitel niet wilde opeisen. Arnesen heeft één geweldige beslissing genomen bij Feyenoord: hij heeft Arne Slot als trainer-coach naar De Kuip gehaald. Als het al zo is, dan heeft Slot Arnesen groot gemaakt in Rotterdam in plaats van andersom.