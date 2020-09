Anna van der Breggen geeft zichzelf droomafscheid na droom-WK

Een prachtige triomftocht van Anna van der Breggen in Imola. Ⓒ AFP

IMOLA - Ze kroonde zichzelf tot de koningin van Imola met zowel goud op de tijdrit als in de wegwedstrijd. Anna van der Breggen deed daarmee iets (de dubbel pakken tijdens de WK wielrennen) wat één keer eerder in de geschiedenis voorkwam. Alleen de Française Jeannie Longo ging het 30-jarige Nederlandse wielerfenomeen voor. Dat Annemiek van Vleuten met een gebroken pols het zilver pakte, was eveneens een prestatie om U tegen te zeggen.