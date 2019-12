Elftal van de Week: Willem II hofleverancier na stunt in ArenA

In het noorden van Limburg waren het roerige tijden. VVV stond in de degradatiezone, verloren zeven Eredivisieduels op rij en werden tussentijds voor de beker uitgeschakeld door de amateurs van Groene Ster. Het kostte trainer Robert Maaskant zijn baan. Sindsdien gaat het beter bij VVV en staat het boven de degradatiestreep. De zege op FC Emmen leverde de Limburgers twee plekken op in het basiselftal: Danny Post en Jonathan Opoku.

Verrassende topper

Een van de verrassingen van de eerste seizoenshelft is Willem II. De club uit Tilburg staat op een vierde plaats. Onder leiding van trainer Adrie Koster lukte het de Tricolores zelfs om Ajax in de Johan Cruijff ArenA te verslaan.

Timo Wellenreuther bleek onpasseerbaar voor Ajax. Ⓒ EPA

Door de topprestatie in Amsterdam hebben vier spelers een plek veroverd in het Telesport Elftal van de Week. Timo Wellenreuther hield zijn doel schoon tegen de meest scorende ploeg van de Eredivisie en staat onder de lat. Bart Nieuwkoop, Sebastian Holmén en Mike Trésor Ndayishimiye vergezellen hun ploegmakker.

Spanning terug

AZ heeft optimaal geprofiteerd van de misstap van Ajax, door een dag later PEC Zwolle met 3-0 te verslaan. Uitblinkers bij de Alkmaarders waren Calvin Stengs en Oussama Idrissi. Vooral de Marokkaans international liet zich zien met twee fraaie treffers. Idrissi scoorde mede daardoor het hoogste cijfer van de week: 8.

In Zwolle stond er geen maat op AZ-aanvaller Oussama Idrissi. Ⓒ ANP Sport

Het AZ-duo krijgt in de voorhoede gezelschap van PSV’er Donyell Malen. De spits was tegen Fortuna Sittard verantwoordelijk voor een goal en een assist. Denzel Dumfries is de tweede speler uit Eindhoven die het Elftal van de Week staat.

Elftal van de Week

Dit is het volledige Telesport Elftal van de Week, inclusief de cijfers van onze rapporteurs.

Timo Wellenreuther (7); Denzel Dumfries (6,5), Sebastian Holmén (7), Bart Nieuwkoop (7); Danny Post (7), Hicham Faik (7), Mike Trésor Ndayishimiye (7), Jonathan Opoku (7); Calvin Stengs (7), Donyell Malen (7), Oussama Idrissi (8).

Voetballer van het Jaar

In het Voetballer van het Jaar-klassement is het net zoals in de Eredivisie spannend. Ook hier draait het in de top om Ajax en AZ.

Momenteel is Stengs de koploper, maar de sierlijke aanvaller voelt de hete adem van Ajacieden Daley Blind en Hakim Ziyech in zijn nek. De top vijf wordt compleet gemaakt door twee spelers van sc Heerenveen: Mitchell van Bergen en Chidera Ejuke.