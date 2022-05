Sport Kort: AZ zonder Wijndal in play-offs tegen Heerenveen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

AZ zonder Wijndal in play-offs tegen Heerenveen

18.23 uur: AZ speelt donderdagavond in de eerste wedstrijd van de play-offs om Europees voetbal tegen sc Heerenveen zonder Owen Wijndal. De aanvoerder van de Alkmaarse formatie ontbreekt vanwege een blessure in de selectie. Trainer Pascal Jansen heeft Milos Kerkez aangewezen als vervanger in de verdediging. Hij debuteert als basisspeler.

De wedstrijd in Heerenveen begint om 18.45 uur. Later op de avond is ook de andere halve finale tussen FC Utrecht en Vitesse.

Engelse voetbalfan half jaar de cel in voor kopstoot aan speler

17.19 uur: Een supporter van de Engelse voetbalclub Nottingham Forest moet bijna een half jaar de gevangenis in, omdat hij dinsdag een kopstoot gaf aan aanvoerder Billy Sharp van Sheffield United. Dat gebeurde toen aanhangers van Nottingham Forest het veld betraden na de gewonnen strafschoppenserie in de play-offs om promotie naar de Premier League.

Sharp kon vanwege een blessure niet meedoen en keek langs de kant van het veld toe. Hoewel de clubleiding van Nottingham Forest vooraf had opgeroepen om het veld niet te betreden, kwamen toch honderden toeschouwers het gras op om de winst te vieren. Eén van de supporters rende op Sharp af en werkte de oud-speler van Nottingham Forest met een kopstoot tegen de grond. De 36-jarige spits liep een wond aan zijn lip op die met hechtingen moest worden gedicht. „Dit was een aanval op één van onze spelers”, zei trainer Paul Heckingbottom.

Nadat tv-beelden van het incident waren opgedoken, gaf de dader zich al snel aan bij de politie. De rechtbank veroordeelde de 30-jarige seizoenkaarthouder van Nottingham Forest tot 24 weken gevangenisstraf. Hij moet ook een schadevergoeding betalen aan Sharp en mag tien jaar lang niet in de buurt van een voetbalstadion komen. Volgens zijn advocaat had hij „enorm veel” alcohol gedronken en was hij „onbewust” tegen Sharp aangelopen.

Nottingham Forest strijdt volgende week zondag (29 mei) op Wembley met Huddersfield Town om promotie naar de Premier League.

Barcelona gaat twee wedstrijden in VS spelen

17.06 uur: FC Barcelona gaat in de aanloop naar het komende seizoen twee wedstrijden in de Verenigde Staten spelen. In juli voetbalt de Spaanse topclub tegen Inter Miami en New York Red Bulls, die beide op het hoogste Amerikaanse niveau spelen.

Het komende weekeinde sluit Barcelona het seizoen in La Liga af met een wedstrijd tegen Villarreal. Het elftal van trainer Xavi eindigt in elk geval als nummer 2, achter kampioen Real Madrid.

Tennisster Rus mist halve finales WTA-toernooi Rabat

16.55 uur: Arantxa Rus is er bij het WTA-toernooi van Rabat niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de halve finale. Rus verloor in de kwartfinales van de Italiaanse Martina Trevisan, de mondiale nummer 85. Het werd 7-6 (4) 6-3 voor de Italiaanse.

Rus, de nummer 76 van de wereld, wist in Rabat voor de eerste keer dit seizoen door te dringen tot de laatste acht van een WTA-toernooi. In oktober lukte haar dat voor het laatst, op Tenerife.

De beste tennisster van Nederland gaat nu naar Parijs voor het hoofdtoernooi van Roland Garros, dat zondag van start gaat.

Thompson-Herah meldt zich af voor Diamond League in Birmingham

16.46 uur: Elaine Thompson-Herah komt vrijdag niet in actie bij de tweede Diamond League-wedstrijd van het seizoen. De vijfvoudig olympisch kampioene atletiek meldde zich donderdag af voor de wedstrijd in het Britse Birmingham.

„De beslissing om niet naar Birmingham te komen is uit voorzorg genomen nadat ze wat fysiek ongemak had ervaren tijdens de training”, schrijft de Diamond League-organisatie op haar website.

Thompson-Herah hoopt op korte termijn weer in actie te kunnen komen bij wedstrijden. In april zette ze nog de beste tijd van dit jaar neer op de 100 meter voor vrouwen. Ze kwam bij een wedstrijd uit de Continental Cup in Walnut in de Verenigde Staten tot 10,89 seconden. Thompson-Herah liep die tijd in de halve finales. De atlete deed daarna, zonder opgaaf van reden, niet mee aan de finale.

De sprintster uit Jamaica greep tijdens de Olympische Spelen van Tokio afgelopen zomer drie gouden medailles: op de 100 meter, 200 meter en op de 4x100 meter aflossing. Vier jaar eerder, in Rio de Janeiro, won ze ook de 100 en 200 meter. Ook pakte ze toen zilver op de 4x100 meter aflossing.

Bij de wereldkampioenschappen van 2015 in Beijing eindigde ze op de 200 meter achter wereldkampioene Dafne Schippers.

Griekspoor strandt in kwartfinales ATP-toernooi Genève

15.35 uur: Tallon Griekspoor heeft zich bij het ATP-toernooi van Genève niet weten te plaatsen voor de halve finales. De 25-jarige Griekspoor, nummer 64 van de wereld, verloor in de kwartfinales van de Amerikaan Reilly Opelka. Het werd 6-4 3-6 en 6-3 voor de Amerikaanse mondiale nummer 18, die Griekspoor nog niet eerder trof.

De Noord-Hollander gaat nu naar Parijs voor het hoofdtoernooi van Roland Garros, dat zondag van start gaat. Voor Griekspoor was het bereiken van de laatste acht in Genève zijn beste resultaat in lange tijd. Begin februari bereikte hij bij het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam voor de laatste keer de tweede ronde. Hij werd daarna in Marseille, Indian Wells, Miami, Marrakesh, Monte Carlo en Rome steeds in de eerste ronde uitgeschakeld.

Griekspoor moest zich vervolgens met een nekblessure afmelden voor de graveltoernooien van Barcelona, München en Madrid.

Real Madrid stoomt Alaba klaar voor finale Champions League

14.49 uur: Real Madrid hoopt David Alaba fit te krijgen voor de finale van de Champions League, volgende week zaterdag in Parijs tegen Liverpool. De Oostenrijkse verdediger staat al sinds eind vorige maand met een blessure aan de kant. Volgens trainer Carlo Ancelotti hervat Alaba maandag de training.

De Oostenrijker sloot deze week al weer even aan bij de groepstraining, maar dat was van korte duur. Alaba ontbreekt vrijdag ook in de laatste competitiewedstrijd van het seizoen, tegen Real Betis. Ancelotti hoopt dat zijn centrale verdediger volgende week met de groep kan toewerken naar de finale tegen Liverpool. Luka Modrić en Marcelo zijn wel al weer terug na fysieke klachten.

De Italiaanse trainer gaf vorige week tegen Cádiz (1-1) onder anderen doelman Thibaut Courtois, topscorer Karim Benzema en vleugelspits Vinícius Júnior rust. Zij komen tegen Real Betis wel weer in actie.

Ancelotti kreeg op de persconferentie veel vragen over Kylian Mbappé, de Franse aanvaller die in de zomer waarschijnlijk transfervrij overkomt van Paris Saint-Germain. „Ik ben niet bezig met Mbappé, ik ben bezig met de finale van de Champions League. We willen voor de veertiende keer kampioen van Europa worden. Daar ligt al onze focus op”, aldus Ancelotti.

Duitsland met bekende namen naar duels Nations League

14.26 uur: Bondscoach Hansi Flick geeft met zijn 26-koppige Duitse selectie voor de komende Nations League-wedstrijden in juni een duidelijk signaal af richting het WK in Qatar. In de wedstrijden tegen Italië, Engeland en Hongarije test Flick geen nieuwkomers meer, maar vertrouwt hij volledig op de gevestigde orde.

Ook rekent hij op de terugkeer van Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Niklas Süle, Marco Reus, Jonas Hofmann, Karim Adeyemi en Lukas Klostermann die in maart nog ontbraken tijdens oefenwedstrijden tegen Nederland en Israël.

Oliver Baumann van Hoffenheim is opgeroepen als derde keeper na de afmelding van Marc-André ter Stegen, die deze zomer een pauze inlast. Aanvoerder Manuel Neuer en Europa League-winnaar Kevin Trapp behoren ook tot de selectie.

„Dit is nog geen definitief team voor het WK. De deur staat nog altijd open”, zegt Flick. „De ploeg die er nu staat is de maatstaf voor alles wat er nog aan zit te komen.”

Matthias Ginter (Mönchengladbach) en Robin Gosens (Internazionale) ontbreken in de selectie die maandag samenkomt voor een kort trainingskamp in het Spaanse Marbella.

Begin juni speelt Duitsland in de Nations League tegen Italië (4 en 14 juni), Engeland (7 juni) en Hongarije (11 juni). „Deze wedstrijden zijn een geweldige kans voor ons om te laten zien hoever we zijn”, zegt Flick.

Olympisch kampioen Stubblety-Cook zwemt wereldrecord 200 school

14.02 uur: De Australische zwemmer Zac Stubblety-Cook heeft bij de kampioenschappen van zijn land een wereldrecord gezwommen op de 200 meter schoolslag. Stubblety-Cook, de man die Arno Kamminga op de Spelen van Tokio op die afstand van het goud afhield, kwam in Adelaide tot een tijd van 2 minuten en 5,95 seconden. De oude toptijd stond op naam van de Rus Anton Tsjoepkov: 2.06,12, gezwommen in 2019.

Stubblety-Cook was bij elke tussentijdse meting sneller dan de Rus. Dat was anders dan tijdens de Spelen, toen hij Kamminga net voor de finish pas achterhaalde. „Ik wilde gewoon snel zwemmen, maar dat het zo snel zou gaan had ik niet verwacht. Ik kan het eigenlijk niet geloven, maar ben er wel heel blij mee”, sprak de 23-jarige Australiër, wiens volgende doel de wereldtitelstrijd is, in juni in het Hongaarse Boedapest.

Een maand later zijn de Commonwealth Games in het Britse Birmingham. „Het einddoel is Parijs 2024, van alles wat ertussen komt ga ik gewoon genieten.”

Bale in selectie Wales voor play-offs WK voetbal

13.24 uur: Bondscoach Robert Page van Wales heeft voetballer Gareth Bale opgeroepen voor de play-offs tegen Schotland of Oekraïne om een WK-ticket en drie wedstrijden in de Nations League. De aanvaller van Real Madrid hoopt zijn land voor het eerst in 64 jaar naar het wereldkampioenschap te leiden. Wales stond in 1958 voor het laatst op een WK.

De Welshe selectie start de interlandperiode op 1 juni met een Nations League-wedstrijd tegen Polen. Op 5 juni staat de WK-play-off tegen de winnaar van Schotland - Oekraïne op het programma. Daarna volgen nog twee wedstrijden in de Nations League, tegen Nederland en België (op respectievelijk 8 en 11 juni).

Naast Bale behoort ook Aaron Ramsey tot de selectie van Wales. De 31-jarige speler van Rangers FC miste woensdag in de verlenging van de Europa League-finale tegen Eintracht Frankfurt een strafschop, waardoor de Duitsers wonnen.

Ook doelman Danny Ward (Leicester City) en spits Kieffer Moore (Bournemouth) keren terug in de selectie van Page. Ward onderging een knieoperatie, Moore is hersteld een gebroken voet.

Cricketers drie keer tegen West-Indies

12.57 uur: Het Nederlandse cricketteam speelt vanaf 31 mei drie keer tegen de West-Indies. Het zijn duels uit de Super League, een competitie waarin plaatsing voor het WK kan worden bewerkstelligd. De wedstrijden tegen de erkende cricketgrootmacht uit het Caribische gebied zijn verder op 2 en 4 juni in Amstelveen.

Het team van de ’Windies’ bestaat uit cricketers uit onder andere Barbados, Guyana en Jamaica en behoorde met name in de jaren 70 tot de wereldtop. In de Super League staan de West-Indies momenteel tiende, Nederland is dertiende en laatste. De stand is wat misleidend omdat het aantal wedstrijden dat teams hebben gespeeld, mede door de coronapandemie, zeer verschillend is. Nederland plaatste zich eind 2017 voor de internationale topcompetitie, waarin het uitkomt tegen acht van de twaalf ’grote’ cricketlanden.

De Nederlandse ploeg wordt gecoacht door Ryan Cook. Hij is de tijdelijke vervanger van bondscoach Ryan Campbell die herstelt van een hartaanval.

Vollering start twee dagen na val toch in Ronde van Burgos

12.56 uur: Demi Vollering start donderdag in de Ronde van Burgos. Dat maakte haar team, SD Worx, vlak voor de openingsrit bekend. Vollering kwam dinsdag ten val in de eendaagse wielerkoers Durango - Durango Emakumeen Saria en verbleef een nacht in het ziekenhuis omdat ze een paar keer flauwviel na haar val. Na observatie werden geen blessures gevonden.

Vollering reed woensdag al een trainingsrit in de hoop donderdag in de Ronde van Burgos te kunnen starten. „Demi start”, klinkt het nu bij de ploeg.

De Nederlandse renster schreef afgelopen weekend de Ronde van Itzulia nog op haar naam door alle etappes te winnen. Eerder dit jaar won ze ook al de Brabantse Pijl en eindigde ze als tweede in de Omloop Het Nieuwsblad en de Amstel Gold Race.

De Ronde van Burgos duurt van 19 tot en met 22 mei. Vorig jaar werd de vierdaagse rittenkoers in Spanje gewonnen door Anna van der Breggen, nu een van de ploegleiders bij SD Worx.

KNVB steunt oproep Amnesty om compensatie arbeidsmigranten Qatar

10:08 uur: De KNVB steunt de oproep van Amnesty International aan de wereldvoetbalbond FIFA, om minimaal 440 miljoen dollar beschikbaar te stellen als compensatie voor arbeidsmigranten die in aanloop naar het WK in Qatar zijn uitgebuit. Dat bedrag, omgerekend bijna 420 miljoen euro, staat gelijk aan het totale prijzengeld voor de 32 landen die eind dit jaar meedoen aan de mondiale eindronde.

„Nederland maakt deel uit van de UEFA-werkgroep die zich richt op de rechten van de arbeidsmigranten in Qatar”, zegt een woordvoerder van de KNVB. „Het aangekondigde initiatief is met Amnesty besproken en de UEFA-werkgroep staat hier positief tegenover. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft bovendien recent op het UEFA-congres aangegeven dat gekeken moet worden naar steun voor de slachtoffers, dus we wachten de lopende contacten tussen Amnesty en FIFA met veel interesse af.”

Al langer wordt gesproken over het opzetten van een fonds voor de families van arbeidsmigranten die in Qatar zijn omgekomen. De Nederlandse spelersvakbond VVCS was vorig jaar de eerste organisatie die daarvoor pleitte.

Basketballers Warriors op voorsprong tegen Mavericks

08:52 uur: De Golden State Warriors zijn de finale in de Western Conference van de NBA begonnen met een zege op Dallas Mavericks. Mede dankzij topschutter Stephen Curry won de thuisploeg het eerste duel in hun best-of-seven serie met 112-87. Vrijdag volgt Game 2, opnieuw in San Francisco waar Golden State in de play-offs nog geen duel verloor.

De Warriors hopen zich ten koste van Dallas voor de zesde keer in acht jaar te plaatsen voor de NBA-finale. „We hebben gedaan wat we moeten doen, onze ongeslagen thuisstatus behouden”, zei Curry, met 21 punten de topscorer van de wedstrijd. De Warriors slaagden er in de productie van Mavericks-ster Luka Doncic aardig in te perken. De Sloveen kwam tot 20 punten, waar zijn gemiddelde in de play-offs lag op 29 (tegen Utah Jazz) en 32,6 (tegen Phoenix Suns).

„Het is maar één duel”, zei Doncic na afloop. „In de play-offs maakt het niet uit of je met 1 punt verschil verliest of met 40. We gaan ons nu meteen richten op de tweede wedstrijd.”

Sprinter Ewan verlaat ’zoals gepland’ de Giro

07:26 uur: De Australiër Caleb Ewan verschijnt donderdag niet meer aan de start van de twaalfde etappe van de Ronde van Italië. Zijn ploeg Lotto-Soudal meldt dat de sprinter „zoals gepland” de Giro in de tweede week heeft verlaten.

„Met heel wat bergetappes in het vooruitzicht is in overleg met het team beslist dat Ewan huiswaarts keert. Na een korte rustperiode zal de sprinter toewerken naar zijn volgende grote doel van het seizoen, de Ronde van Frankrijk. Ook daar mikt Ewan op dagsucces in de sprintetappes”, aldus Lotto-Soudal. Ewan had het lastig in de Giro, waarin hij vorig jaar nog twee ritten won. In deze editie finishte hij een keer als tweede achter de Fransman Arnaud Démare.