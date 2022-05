Sport Kort: KNVB steunt oproep Amnesty om arbeidsmigranten Qatar te compenseren

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

KNVB steunt oproep Amnesty om compensatie arbeidsmigranten Qatar

10:08 uur: De KNVB steunt de oproep van Amnesty International aan de wereldvoetbalbond FIFA, om minimaal 440 miljoen dollar beschikbaar te stellen als compensatie voor arbeidsmigranten die in aanloop naar het WK in Qatar zijn uitgebuit. Dat bedrag, omgerekend bijna 420 miljoen euro, staat gelijk aan het totale prijzengeld voor de 32 landen die eind dit jaar meedoen aan de mondiale eindronde.

„Nederland maakt deel uit van de UEFA-werkgroep die zich richt op de rechten van de arbeidsmigranten in Qatar”, zegt een woordvoerder van de KNVB. „Het aangekondigde initiatief is met Amnesty besproken en de UEFA-werkgroep staat hier positief tegenover. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft bovendien recent op het UEFA-congres aangegeven dat gekeken moet worden naar steun voor de slachtoffers, dus we wachten de lopende contacten tussen Amnesty en FIFA met veel interesse af.”

Al langer wordt gesproken over het opzetten van een fonds voor de families van arbeidsmigranten die in Qatar zijn omgekomen. De Nederlandse spelersvakbond VVCS was vorig jaar de eerste organisatie die daarvoor pleitte.

Basketballers Warriors op voorsprong tegen Mavericks

08:52 uur: De Golden State Warriors zijn de finale in de Western Conference van de NBA begonnen met een zege op Dallas Mavericks. Mede dankzij topschutter Stephen Curry won de thuisploeg het eerste duel in hun best-of-seven serie met 112-87. Vrijdag volgt Game 2, opnieuw in San Francisco waar Golden State in de play-offs nog geen duel verloor.

De Warriors hopen zich ten koste van Dallas voor de zesde keer in acht jaar te plaatsen voor de NBA-finale. „We hebben gedaan wat we moeten doen, onze ongeslagen thuisstatus behouden”, zei Curry, met 21 punten de topscorer van de wedstrijd. De Warriors slaagden er in de productie van Mavericks-ster Luka Doncic aardig in te perken. De Sloveen kwam tot 20 punten, waar zijn gemiddelde in de play-offs lag op 29 (tegen Utah Jazz) en 32,6 (tegen Phoenix Suns).

„Het is maar één duel”, zei Doncic na afloop. „In de play-offs maakt het niet uit of je met 1 punt verschil verliest of met 40. We gaan ons nu meteen richten op de tweede wedstrijd.”

Sprinter Ewan verlaat ’zoals gepland’ de Giro

07:26 uur: De Australiër Caleb Ewan verschijnt donderdag niet meer aan de start van de twaalfde etappe van de Ronde van Italië. Zijn ploeg Lotto-Soudal meldt dat de sprinter „zoals gepland” de Giro in de tweede week heeft verlaten.

„Met heel wat bergetappes in het vooruitzicht is in overleg met het team beslist dat Ewan huiswaarts keert. Na een korte rustperiode zal de sprinter toewerken naar zijn volgende grote doel van het seizoen, de Ronde van Frankrijk. Ook daar mikt Ewan op dagsucces in de sprintetappes”, aldus Lotto-Soudal. Ewan had het lastig in de Giro, waarin hij vorig jaar nog twee ritten won. In deze editie finishte hij een keer als tweede achter de Fransman Arnaud Démare.