Goud voor tandemduo Larissa Klaassen/Imke Brommer op Paralympische Spelen

Het Nederlandse koppel finishte in de finale in een tijd van 1 minuut en 5,291 seconden. Daarmee waren baanwielrenster Klaassen en pilote Brommer bijna anderhalve seconde sneller dat het Britse tweetal Aileen McGlynn Obe/Helen Scott (1.06,743). Het Belgische duo Griet Hoet/Anneleen Monsieur pakte brons (1.07,943).

Voor Nederland was het de tweede gouden medaille bij de Paralympische Spelen in Japan. Baanwielrenner Tristan Bangma en piloot Patrick Bos veroverden woensdag de titel op de 4 kilometer achtervolging.

Larissa Klaassen (achter) en Imke Brommer steken hun armen in de lucht na hun gouden race. Ⓒ HH/ANP

Klaassen deed vijf jaar geleden ook al mee aan de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro. Ze won toen zilver. De van Texel afkomstige renster vormde destijds een koppel met Haliegh Dolman. Sinds maart 2018 rijdt ze met Brommer.

Klaassen en Brommer behaalden tijdens de WK para-baanwielrennen in 2019 in Apeldoorn zilver op de kilometer tijdrit en brons op de sprint. In 2020 wonnen ze met het duo Vincent ter Schure/Timo Fransen de wereldtitel teamsprint op de tandem. Dat onderdeel staat in Tokio niet op het programma.