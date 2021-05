Heerlijke goal basisklant Steven Bergwijn niet genoeg voor overwinning Tottenham Hotspur

Premium Voetbal

Dennis Bergkamp in Hall of Fame: bij Arsenal ’God’ met drie voeten

Dennis Bergkamp (52) is sinds woensdag opgenomen in de Hall of Fame van de Premier League, een prachtige eer voor de voormalig spits van Arsenal. Dat hij in het select rijtje zit, is wellicht geen verrassing, want wat ’Dennis the Menace’ heeft neergezet bij The Gunners, is bijna met geen pen te besc...