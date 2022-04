Arne Slot is klaar met vragen over Ajax: ’Ik ben duidelijk genoeg geweest’

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Jens Toornstra is er voorlopig niet bij, Guus Til heeft nog nauwelijks getraind, Alireza Jahanbakhsh heeft net een scan laten maken van zijn blessure en Justin Bijlow is zoals bekend voor de rest van dit seizoen uitgeschakeld. Met het wegvallen van Bijlow en Toornstra is Feyenoord dus ook zijn beide aanvoerders kwijt.

Dat zijn best wat zorgen voor de technische én medische staf bij Feyenoord, waar overuren worden gedraaid om een paar spelers toch fit te krijgen voor Marseille thuis op donderdagavond. Ook in andere opzichten werpt het Europese duel al zijn schaduw vooruit. Het drukke programma zorgt voor extra belasting bij de hele selectie en dus had Slot het wel prettig gevonden als het duel met FC Utrecht van de zondagmiddag naar de zaterdagavond was verplaatst. In dat geval zouden zijn spelers net wat meer rust hebben kunnen pakken richting de eerste van twee ontmoetingen met de Franse club.

PSV later

,,Maar dat bleek niet mogelijk. Het was niet bezwaarlijk voor de KNVB, maar in dit geval kon de gemeente (politie, red.) het niet in orde maken. Daar heb je ook mee te maken als club’’, zegt Slot, die wel voor andere duels nog verzoeken heeft ingediend. Zo wil hij graag het duel met PSV (op zondag 8 mei na de return in Marseille) zo laat mogelijk op de dag afwerken. Het is nog niet zeker of dat gaat lukken.

De wedstrijd van Feyenoord uit bij Fortuna Sittard, die precies tussen de twee Europese duels in valt, zouden de Rotterdammers het liefst helemaal verplaatsen. Al zijn er in het schema van de competitie niet veel speeldagen meer vrij. De wedstrijd zit erg dicht op het slot van de competitie, maar Feyenoord wil nog wel een poging doen.

Slot werpt daarbij een blik op de mogelijkheden die de KNVB Ajax bood toen het in een cruciale fase van de Champions League was beland. Er werden forse inspanningen (wedstrijden verplaatst) verricht om Ajax meer kansen te bieden verder te komen. Slot: ,,Het is allemaal niet eenvoudig, je zit kort na de competitie met de play-offs en wedstrijden voor de Nations League. Er moet wel ruimte zijn om wedstrijden te verplaatsen.’’

Grotere kans op finale

Toch vindt hij dat Feyenoord wel zou moeten worden gesteund, zeker nu Nederland een recordaantal punten binnenhaalt voor de UEFA Ranking en het hele Nederlandse voetbal daarvan kan profiteren. Slot: ,,Je kansen om succes te hebben zijn gewoon groter als je in het weekend ervoor niet in actie hoeft te komen. Dat het helpt om een halve finale te overleven is een ding dat zeker is.’’

Tijdens zijn ontmoeting met de media kreeg Slot voor de zoveelste keren vragen over een mogelijke job bij Ajax en hij liet blijken daar wel een beetje klaar mee te zijn nu. De oefenmeester heeft vrij recent zijn contract bij Feyenoord verlengd en heeft dat in volle overtuiging gedaan.

,,Ik ben duidelijk genoeg geweest de afgelopen weken en ik heb geen zin om er opnieuw op in te gaan’’, zegt Slot. ,,Dat andere mensen er ophef over maken, daar kan ik niets aan doen. Iedereen mag zijn mening erover hebben.’’

‘Goed voor Nederlandse coaches’

Slot vindt het overigens geweldig voor zijn collega Erik ten Hag dat die officieel is aangesteld voor komende zomer bij Manchester United. ,,Het is moeilijk in te schatten wat dit voor effect heeft op het Nederlandse trainersgilde, maar ik vind het wel prettig dat Erik naar zo’n grote club gaat nu. We hebben veel trainers gehad in het verleden bij mooie Europese clubs, maar die zijn nu of allemaal gestopt of zijn aan het eind van hun carrière. Daarom is dit heel mooi en ik hoop echt dat hij daar heel succesvol is. Dat is voor iedere Nederlandse coach goed, inclusief mijzelf’’, sluit Slot lachend af.

Voorlopig dragen ze Slot in De Kuip op handen. Alle resterende thuisduels dit seizoen zijn al uitverkocht en dat vindt ook de coach geweldig. ,,We krijgen nog een paar heel belangrijke wedstrijden in de competitie. Belangrijk voor onze spelers en belangrijk voor onze supporters, die hopelijk voor net zo’n geweldige sfeer gaan zorgen als tegen Slavia Praag.’’

FC Utrecht is zondag een pittige horde. Slot: ,,We moeten nog alles geven in de competitie. Maar dat moeten we al 29 wedstrijden lang doen. We hebben immers niet zo’n buffer opgebouwd dat we het nu rustiger aan kunnen doen.’’