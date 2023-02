Go Ahead verslaat ambitieus NEC in Adelaarshorst

Door nederlagen tegen AZ, PSV en RKC moest Go Ahead even pas op de plaats maken. Maar nu heeft de club de middenmoot weer in het vizier. Het verschil met NEC, dat steeds meer de tol betaalt voor het grote aantal gelijke spelen, is nog maar één punt.

NEC moest het de laatste drie wedstrijden door een schorsing zonder Oussama Tannane stellen. Die kreeg rood tegen zijn oude club Vitesse. Zijn terugkeer in de basis kende een ‘natuurlijk verloop’. Mikkel Duelund fungeerde steeds als zijn vervanger. De Deense middenvelder keerde twee dagen voor het verstrijken van de transferperiode terug naar Aarhus.

Groter aandeel

De absentie van de creatieve en dominante Tannane deed spelers als Dirk Proper, Ibrahim Cissoko en Elayis Tavsan goed. Zij kregen een groter aandeel in het spel van NEC. Trainer Rogier Meijer moest nog wel op zoek naar een vervanger voor de zieke Philippe Sandler, die bij het duel in Nijmegen tegen Go Ahead in blessuretijd gelijk maakte. Joris Kramer fungeerde als linker centrale verdediger.

Bij Go Ahead ontbrak Oliver Edvardsen, die afgelopen woensdag bij de 3-1 nederlaag tegen RKC Waalwijk geblesseerd raakte. Dat had een wat andere speelwijze tot gevolg. Trainer René Hake posteerde Finn Stokkers naast Isac Lidberg in de aanval. De twee beweeglijke spitsen moesten NEC in verlegenheid brengen.

Goede inschatting

Dat bleek een goede inschatting. Tien minuten voor de rust brak Stokkers de wedstrijd open nadat Lidberg een voorzet van Bobby Adekayne onbedoeld had doorgetikt. Daarmee kwam een einde aan een wat mindere periode van Go Ahead, dat energiek startte maar daarna moest toezien dat NEC wat makkelijker ging combineren. Voor de van RKC overgekomen Stokkers was het de tweede goal van het seizoen.

NEC voetbalde weliswaar wat makkelijker, het creëerde nauwelijks kansen. Dat is buiten het eigen stadion De Goffert geen onbekend fenomeen. Voor het bezoek aan Deventer scoorden de Nijmegenaren al zes keer niet op vreemde bodem. Het doel van Go Ahead werd voor de pauze alleen een paar keer door Elayis Tavsan bestookt. Maar dat waren krachteloze pogingen, die onderstreepten dat daar een groot probleem ligt.

Noodscenario

Na de pauze kreeg de van PSV gehuurde Fredrik Oppegaard speeltijd bij Go Ahead. Dat gebeurde noodgedwongen. Enric Llansana, de bewaker van Tannane, kon wegens een enkelblessure niet verder. Het had de nodige verschuivingen tot gevolg. NEC gooide het systeem om. Daar moest eerst de onzichtbare Ibrahim Cissoko plaats maken. De laatste twintig minuten kwam ook Ilias Bronkhorst nog binnen de lijnen, onderdeel van het noodscenario.

NEC drukte wel, maar echt gevaarlijk werd het niet. Meijer verklaarde voor de wedstrijd nog, geconfronteerd met de elf gelijke spelen van zijn ploeg, dat die hem gestolen konden worden. In Deventer was het verlangen naar een punt groot.