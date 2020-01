Verbeek: ’Naar Iran gaan, kon ik mijn gezin niet aandoen’

„Het salaris zag er goed uit, maar ik wil een fijne omgeving voor heel mijn gezin. Als je daar kijkt naar de machtspositie van de vrouw, of eigenlijk het ontbreken daarvan, is dat geen verrijking voor ons leven. Dan zit Sabine met Sinne heel de dag op een compound, dat kan ik hen niet aandoen. Ook had ik aanbiedingen van clubs uit Saudi-Arabië, maar dat is hetzelfde verhaal. Zoiets kun je doen als je alleen bent. Dan kan je daar een hoop geld verdienen, want om sportieve redenen hoef je er niet naartoe te gaan”, verduidelijkt de coach van Adelaide United.

Steijn en Streppel

„Er zit geen hond op de tribune en je kunt na drie wedstrijden zo weer thuis zitten. Kijk naar Maurice Steijn en Jurgen Streppel in de Verenigde Arabische Emiraten. Als een trainer zegt dat het een uitdaging is, slaat dat nergens op. Ik zou dat ook niet kunnen en met mijn uitgesproken mening zo ontslagen worden.”

De voetballerij heeft Verbeek een hoop mooie dingen gebracht. „Ik heb er veel vrienden aan overgehouden, zo ga ik met oud-ploeggenoten Pieter Bijl en Jan de Jonge nog elk jaar een week op vakantie”, aldus de keuzeheer, die vervolgens vertelt dat hij het moeilijk had met hoe Fritz Korbach in 2011 op 66-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van keelkanker.

Sfeermaker

„Dat heb ik van heel dichtbij meegemaakt. Hij was niet de beste trainer die ik heb gehad, maar wel de beste sfeermaker. Je kon ontzettende lol met hem hebben en tot het einde van zijn leven bleef hij optimistisch. Dat hij dan op té vroege leeftijd is overleden, is heel triest.”

