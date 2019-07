Van Es maakt transfer tijdens WK

De Europees Kampioen en 61-voudig international versterkt de verdedigende linie en daarmee zet Everton zijn ambitie de top van de competitie uit te dagen kracht bij.

Van Es: „Met deze transfer komt een droom in vervulling, daar heb ik nooit een geheim van gemaakt. Ik wilde graag nog eens in het buitenland voetballen. Dat ik dat mag doen voor Everton in de Engelse competitie, die bovenaan mijn lijstje stond, maakt me trots. Everton is ambitieus en voelde vanaf het eerste moment als een warme, familiaire club. Ik ben heel blij en kijk er naar uit om met Willie Kirk en het hele team en staff samen te werken.”

Van Es is op dit moment actief met het Nederlands elftal op het WK in Frankrijk. De 27-jarige international speelde eerder voor PSV en FC Twente.

Kerkdijk

Va Es is overigens niet de enige Oranje Leeuwin die een transfer maakt tijdens het WK. Danique Kerkdijk stapt namelijk over naar Brighton & Hove Albion FC. De verdediger verlaat Bristol City na twee seizoenen. Kerkdijk: „Ik heb een leuke en leerzame tijd gehad bij Bristol. Ik heb veel mogen spelen in een competitie die ontzettend in ontwikkeling is. Na twee jaar wilde ik graag een nieuwe omgeving met nieuwe uitdagingen. Ik ben trots dat ik volgend jaar voor Brighton & Hove Albion FC mag spelen.”