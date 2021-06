Matthijs de Ligt hoopvol: ’Zondag is zeker mijn doel’

„Het gaat goed met mijn lies”, zo gaf de speler van Juventus te kennen op de persconferentie. „Het is natuurlijk afwachten hoe het herstelt en hoe het op de dag zelf voelt, maar tot nu toe gaat het steeds goed. Ik heb een deel al met de groep meegetraind en dus is het hopen dat ik dat komende dagen volledig kan doen.”

De Ligt gaat in ieder geval vol voor het halen van de openingswedstrijd van het Nederlands elftal. „Zondag is zeker wel mijn doel. Of het haalbaar is? Nogmaals, dat blijft afwachten. Maar ik heb daar zeker wel mijn ogen op gericht.”

Als De Ligt het niet haalt, betekent dat waarschijnlijk dat Jurriën Timber direct in de basis staat. „Ik heb hem vaak zien spelen bij Ajax”, aldus De Ligt over Timber. „Dat was wel vaak in een defensie van vier man, als rechter centrale verdediger of als rechtsback. Daar kon je al zien dat zijn technische basis goed is. Dat zie je ook in de wedstrijden. Hij is rustig aan de bal en zoekt de juiste en voetballende oplossingen. Ook verdedigend staat hij zijn mannetje. De laatste twee duels heeft hij het uitstekend gedaan. Hij heeft aan de bondscoach laten zien dat hij op dit niveau kan spelen.”