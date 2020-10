Frank de Boer houdt geloof in Ihattaren en doelmannen

„Als bondscoach selecteer je soms ook op de toekomst, dat is een andere situatie dan clubtrainer. Bijvoorbeeld als het gaat om een speler waarvan je denkt dat hij op het EK van belang kan zijn”, legde De Boer maandag in Zeist uit. „Ihattaren heeft vorig seizoen bij PSV een fantastisch seizoen gehad. Zo’n jongen wil je ook een hart onder de riem steken. En laten zien dat we in hem geloven.”

De Boer maakt zich niet veel zorgen over de huidige dip van Ihattaren. „Het is een ontwikkeling van een jonge speler. Hij is pas 18 jaar. Deze jongen moet nog heel veel leren. Wat het spelen van profvoetbal allemaal inhoudt bijvoorbeeld. Dat kan ik uitleggen, maar het komt veel beter aan als jongens als Virgil van Dijk, Memphis Depay, Georginio Wijnaldum of Daley Blind dat doen. Dat is een proces. Daar willen we hem bij helpen. Hopelijk keert hij snel terug op het niveau waar hij vorig jaar was.”

Mohamed Ihattaren komt momenteel amper aan spelen toe bij PSV. Ⓒ BSR Agency

Keepers

De Boer ziet vooralsnog geen redenen om wijzigingen aan te brengen qua keepers. Eerste doelman Jasper Cillessen is momenteel reserve bij Valencia, Tim Krul keept op het tweede niveau in Engeland en Marco Bizot blunderde zondag bij AZ meerdere keren opzichtig tegen Sparta Rotterdam (4-4).

Marco Bizot ging tegen Sparta een aantal keer lelijk in de fout. Ⓒ ANP

„Ik heb het liefste dat ze de sterren van de hemel keepen en elke week spelen, laat dat duidelijk zijn. Op dit moment vinden wij dat deze drie keepers de plaatsen verdienen”, aldus De Boer. „We weten allemaal wat we aan Cillessen hebben. Hij zit in een mindere situatie. Hopelijk kan hij dat snel omkeren. En het tweede niveau in Engeland is ook gewoon een sterke competitie.”

De Boer werkte in het verleden bij Ajax met Bizot, die daar in de jeugd speelde. „Marco heeft vorig seizoen een goed seizoen gedraaid. Nu zit hij in een wat mindere periode. Om hem direct daar op af te rekenen, lijkt me ook niet heel eerlijk. We hebben vertrouwen in hem. Laten we hopen dat wij hem hier weer een beetje kunnen ’opliften’. Het was natuurlijk niet best, dat weet hij ook.”

Het was voor De Boer nog geen optie doelman Justin Bijlow van Feyenoord op te roepen. „We volgen alle talenten, dus ook Bijlow. Laat ze eerst maar gedurende lange tijd hun niveau vasthouden. Het zijn hele jonge spelers, het gaat met ups en downs.”