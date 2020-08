Ferrari van autocoureur Vettel krijgt nieuw chassis

Afgelopen zondag kwam het onderstel van de bolide van Vettel af en toe in aanraking met de zogenoemde kerbs, de gele stenen die aan de rand van de baan zijn geplaatst. Volgens Binotto is dat niet van invloed geweest op het resultaat van de race. „Maar het is wel logisch dat we voor een nieuw chassis kiezen”, zei hij.

De 33-jarige Vettel is slecht aan het uitgestelde seizoen van de Formule 1 begonnen. Hij sprokkelde in vijf races maar tien punten bij elkaar. De Grote Prijs van Spanje wordt op het circuit van Barcelona verreden.