Wiegman met Engelse voetbalvrouwen swingend naar EK-finale

Wiegman is als coach na negen EK-duels nog altijd foutloos. Waar ze in 2017 met Oranje kampioen werd met vijf overwinningen op een rij, stapelt ze ook met de Engelse vrouwen de zeges op elkaar. Inmiddels zijn de Lionesses al elf achtereenvolgende wedstrijden niet te kloppen. In totaal heeft Wiegman als bondscoach van Engeland 17 van haar 19 duels winnend afgesloten. Al 104(!) keer, waarvan 20 keer dit EK, kon ze juichen vanwege een doelpunt. Verliezen deden zij en assistent-trainer Arjan Veurink nog niet.

Zweden begon uitstekend en had al binnen twintig tellen een grote kans op de 1-0, maar Sofia Jakobsson stuitte op Mary Earps. De keeper zat even later mis, toen Stina Blackstenius uit een hoekschop de lat kopte.

Mead slaat toe

Engeland kreeg lang de kleinere kansen, maar na ruim een halfuur spelen was het ineens raak. Na een voorzet van de rechterkant kreeg Beth Mead veel te veel tijd en ruimte en dus schoot het goudhaantje van de Britten feilloos raak.

Gesterkt door dat doelpunt ging Engeland, dat voor de vijfde keer dit toernooi met dezelfde elf spelers begon beter spelen. Kort na rust leidde dat al tot de 2-0. Bij een hoekschop, normaliter het wapen van Zweden, kreeg Lucy Bronze ruimte om in te koppen en dat deed ze met succes, al zag keeper Hedvig Lindahl er niet goed uit. Het was een wonder dat het enkele minuten later niet al beslist werd, maar Lauren Hemp werkte van dichtbij met Lindahl uit positie de bal tegen de lat.

Wereldgoal Russo

Zodoende bleef Zweden nog in de wedstrijd. Kort nadat het uit hoekschoppen twee keer heel gevaarlijk was geworden, sloeg Engeland voor de derde keer toe, waarmee het de genadeklap uitdeelde. De ingevallen Alessia Russo werd in eerste instantie nog gestuit, maar sloeg toen met een zeer fraai hakballetje, waarmee ze ook nog Lindahl door de benen speelde, toe. Het feestje werd daarna compleet gemaakt met een rake stift van Fran Kirby.

Voor Wiegman lijkt het raadzaam om voorlopig niet op vakantie naar Zweden te gaan. Voor de derde keer in vijf jaar schakelde ze het Scandinavische land hoogstpersoonlijk uit op een groot toernooi. Op het EK van 2017 was ze met Oranje met 2-0 te sterk, terwijl in 2019 er een verlenging aan te pas moest komen in de halve finale van het WK.

Duitsland en Frankrijk, dat Nederland uitschakelde, strijden woensdag om het tweede ticket voor de eindstrijd, waarvoor alle 87,200 kaarten al zijn verkocht.