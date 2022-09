US Open-verrassing Brouwer snakt naar terugvlucht na maandenlange trip

En naar huis, dat wilde Brouwer graag. Hij is al maanden op pad in de Verenigde Staten, waar hij een hele reeks toernooien afwerkte. „Ik ga nu naar huis, om het met mijn ouders te vieren. Ik ben hier al twee maanden. Het is wel fijn om nu naar huis te gaan, ook omdat ik een goed resultaat heb geboekt. Dan is het extra lekker om zo thuis te komen en met mijn familie te vieren. Ik weet nu dat ik op dit niveau ook mee kan. Dat is een prettig idee. Op naar de volgende uitdaging”, vertelde de verrassend goed presterende Nederlander.

De nederlaag op court 10 was bepaald geen schande. Brouwer deed in New York immers pas voor de eerste keer mee aan het hoofdtoernooi van een major en is slechts de nummer 181 van de wereld (hij zal een plek of 25 stijgen). „Het doel was om aan het einde van het jaar rond de 150e plek te staan op de wereldranglijst. Dat is nu ongeveer gelukt. Nu moet ik een nieuw doel stellen. Even kijken nog wat dat gaat worden.”

Na drie zeges in de kwalificaties en een fraaie zege op Adrian Mannarino gaf de 26-jarige Noord-Hollander Musetti in de eerste set een lesje in aanvallend hardcourt tennis. Vooral in de tiebreak schoot Brouwer uit zijn slof. Met vijf winners op een rij om te beginnen, liet hij zijn tegenstander kansloos. Drie punten later was de eerste set binnen. „Die tiebreak speelde ik echt heel goed”, beaamde Brouwer na afloop.

Musetti te goed

Vervolgens ging de pupil van coach Michael Schapers net wat minder bewegen en kreeg de 20-jarige Musetti de kans om te jagen met zijn forehand. De nummer 30 van de wereld trok de stand snel gelijk, omdat Brouwer na setwinst een minuut of 20 net wat minder scherp voor de dag kwam. Brouwer kreeg nog wel zijn kansen in de derde set, maar kon drie breekpunten op rij niet verzilveren. „Hij paste zich op een gegeven moment goed aan aan mijn spel. Ik heb ook nog wel geprobeerd om een andere manier terug te komen, maar dat was niet goed genoeg. Hij was te ervaren om er daar weer in te trappen.”

Lorenzo Musetti bereikt de derde ronde. Ⓒ AFP

Daarna was het snel gedaan, ook al omdat Brouwer na vijf duels in negen dagen zijn lichaam begon te voelen. Zo is ook de laatste van vijf Nederlandse deelnemers in het enkelspel verdwenen uit het toernooi. In het dubbelspel en gemengd dubbel heeft Nederland nog wel een aantal troeven.