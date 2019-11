Live: Wat kan Verstappen in kwalificatie?

Afgaande op de vrije trainingen kan het wel eens een spannende strijd om pole position gaan worden. Het verschil tussen de drie topteams was op de vrijdag over een ronde gezien nihil. Al moet gezegd worden dat het toen vrij koud en nat was.

Bekijk ook: Verstappen hijgt Hamilton in nek in laatste training

Max Verstappen is met nog twee races te gaan, na de GP van Brazilië wordt het seizoen afgesloten in Abu Dhabi, in een felle strijd om de derde plek in de WK-stand verwikkeld.

De Red Bull-coureur staat momenteel vierde, op 14 punten van Charles Leclerc van Ferrari, maar weet dat zijn concurrent in São Paulo vanwege het verwisselen van zijn motor tien plaatsen naar achteren moet op de startgrid.

Lewis Hamilton kroonde zich vorige maand in Mexico al tot wereldkampioen. Zijn Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas is zeker van de tweede plaats.