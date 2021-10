Drijft Ajax-vernedering Erling Haaland naar uitgang bij Borussia Dortmund?

„De schande van Amsterdam zal de Noorse ster zeker kopzorgen bezorgen”, stelt de Duitse krant. „Met het rampzalige optreden tegen Ajax heeft Dortmund zijn vedette, die in de Johan Cruijff ArenA nog een van de betere spelers in het geel-zwart was, pissig gemaakt.”

Volgens BILD bevindt Haaland zich op een tweesprong en vraagt hij zich af: „Kan ik titels winnen met deze club? Of moet ik in 2022 vluchten naar een Europese topclub?”

Naar verluidt beschikt Haaland over een speciale clausule in zijn contract die hem in staat stelt om komende zomer voor 75 miljoen euro te vertrekken uit het Ruhrgebied. Als mogelijke nieuwe werkgevers worden Real Madrid, Paris Saint-Germain en Manchester City genoemd.

Volgens oud-Dortmund-coach Thomas Tuchel, tegenwoordig trainer van Chelsea, heeft ook de Champions League-winnaar al serieus nagedacht over het inlijven van Haaland. „We hebben het een paar keer over hem gehad, ook tijdens de afgelopen transferperiode. Toen bleek het echter nog niet realistisch om hem naar Londen te halen.”