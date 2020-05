Sumoworstelaar (28) overlijdt na besmetting met coronavirus

Dat heeft de overkoepelende organisatie van de sport, zeer populair in het Aziatische land, laten weten. Hij is het eerste dodelijke slachtoffer in de sumosport.

De worstelaar, die vorige maand in een ziekenhuis werd opgenomen, stierf na falen van meerdere organen. Volgens de gezondheidsinstanties werd dit veroorzaakt door het virus.

In Japan hadden deze zomer de Olympische Spelen moeten plaatsvinden. Die zijn als gevolg van de coronacrisis met een jaar uitgesteld.