Medvedev tegenover Tsitsipas in halve finale Rome

23.26 uur: Daniil Medvedev heeft eenvoudig de halve finale van het Masters-toernooi van Rome bereikt. De Russische nummer 3 van de wereld versloeg in de kwartfinale Yannick Hanfmann uit Duitsland met 6-2 6-2. In de volgende ronde is de Griek Stefanos Tsitsipas zijn tegenstander, die won van Borna Coric uit Kroatië.

Medvedev en Hanfmann leverden donderdagmiddag allebei hun eerste service in, maar daarna haalde de 27-jarige Rus de eerste set zonder problemen binnen. Ook in de tweede set liep hij snel uit naar een 4-1-voorsprong. De Duitser brak nog een keer terug, maar Medvedev won de volgende twee games om de wedstrijd te beslissen.

Tsitsipas, de nummer 5 van de wereld, versloeg in de andere halve finale de Kroaat Coric met 6-3 6-4. De Griek had in de eerste set aan één break genoeg. In de tweede set wist de mondiale nummer 16 Tsitsipas wel te breken, maar de Griek bleek alsnog te sterk. De andere halve finale gaat tussen Holger Rune en Casper Ruud.

Lange schorsing Franse atleet Golitin na gemiste dopingcontroles

20.51 uur: De Franse atleet Amaury Golitin is voor vier jaar geschorst na het missen van drie dopingcontroles in minder dan een jaar. Dat heeft de Franse dopingautoriteit (AFLD) bekendgemaakt.

De straf was zwaarder dan normaal, nadat Golitin fraude had gepleegd om de derde gemiste controle te verantwoorden. „Ik had 24 uur om een excuus te bedenken en rommelde met mijn Uber-gegevens”, verklaarde de sprinter. De eerste twee missers weet hij aan „nalatigheid.” „Ik heb veel kleine fouten gemaakt. De eerste twee zijn duidelijk mijn schuld.”

De 26-jarige Golitin mist door zijn schorsing onder meer de Olympische Spelen van Parijs. De in Frans-Guyana geboren sprinter was lid van het Franse 4x100 meter-team.

Arsenal legt keeper Ramsdale langer vast

20.31 uur: Arsenal heeft keeper Aaron Ramsdale langer vastgelegd. De club uit Londen brak het contract van de 25-jarige Engelse international open en verlengde het met een niet nader genoemde termijn.

„We zijn allemaal enorm blij dat Aaron een nieuw contract heeft getekend”, zei coach Mikel Arteta over zijn eerste keuze onder de lat. „De manier waarop hij zich de afgelopen twee jaar heeft ontwikkeld is uitzonderlijk, met zijn prestaties, bijdrage en algehele aanpassing aan de club.”

„Het is geweldig dat we onze toekomst blijven bouwen met onze grootste talenten in onze jonge ploeg. We kijken er allemaal naar uit om nog vele jaren te genieten van Aaron, de speler en de persoon”, aldus Arteta.

Ramsdale kwam in 2021 bij Arsenal en speelde inmiddels 76 wedstrijden voor de nummer 2 van Engeland.

Janssen scoort, voetbalsters Wolfsburg pakken negende beker op rij

19.54 uur: Mede dankzij een doelpunt van Oranje-international Dominique Janssen hebben de voetbalsters van VfL Wolfsburg voor de negende keer op rij de Duitse beker voor vrouwen gewonnen. De Nederlands getinte ploeg versloeg in de finale SC Freiburg met 4-1.

Janssen zette in de laatste minuut vanaf de strafschopstip de eindstand op het bord. De verdedigster speelde de gehele wedstrijd. Lynn Wilms en Jill Roord, ploeggenoten bij het Nederlands elftal, werden in de slotfase gewisseld.

Lisa Karl, Rebecka Blomqvist en Alexandra Popp maakten de overige doelpunten voor de bekerwinnaar in het RheinEnergieStadion in Keulen. Wolfsburg kan over drie weken een tweede beker aan de prijzenkast toevoegen. De ploeg staat op 3 juni in de finale van de Champions League tegen FC Barcelona in het Philips Stadion in Eindhoven.

Schuurs uitgeschakeld in halve finale dubbelspel in Rome

15.52 uur: Demi Schuurs en haar Amerikaanse partner Desirae Krawczyk zijn er niet in geslaagd om de finale van het dubbelspel van het masterstoernooi in Rome te bereiken. De twee verloren in de halve eindstrijd met 4-6 7-6 10-8 van Coco Gauff en Jessica Pegula uit de Verenigde Staten.

Schuurs en Krawczyk begonnen uitstekend aan de partij tegen het als eerste geplaatste duo. Dankzij twee snelle breaks wonnen ze de eerste set met 6-4, waarna ze in de eerste game van de tweede set ook meteen de service van de Amerikaanse speelsters braken.

Gauff en Pegula kwamen terug tot 4-4 en wonnen vervolgens ook de tiebreak. In de beslissende supertiebreak gingen Schuurs en Krawczyk daarna met 10-8 onderuit.

Schuurs had eerder met de Australische Ashleigh Barty het toernooi in Rome gewonnen in 2018.

Inter meldt spierblessure bij middenvelder Mkhitaryan

15.47 uur: De Italiaanse topclub Internazionale heeft een blessure gemeld bij Henrikh Mkhitaryan De Armeense middenvelder heeft dinsdag een spier verrekt in zijn linkerdij tijdens de return in de halve finales van de Champions League tegen stadgenoot AC Milan.

Mkhitaryan werd in dat duel, dat Inter met 1-0 won, vlak voor rust gewisseld. Hoe lang hij uit de roulatie is, maakte de club niet bekend. „We houden zijn toestand de komende dagen in de gaten”, aldus Inter, dat zich door de zege op AC Milan plaatste voor de finale van Champions League op 10 juni tegen Manchester City. Mkhitaryan is dit seizoen een belangrijke pion in de ploeg van coach Simone Inzaghi. Hij speelde alles mee in de Champions League.

Inter speelt in de competitie zondag uit tegen Napoli, dat zich al verzekerd heeft van de titel in de Serie A. De club uit Milaan kan nog wel tweede worden.

Australische ritwinnaar Groves verlaat de Giro

14.35 uur: De Australische renner Kaden Groves heeft de Ronde van Italië verlaten. De kopman van Alpecin-Deceuninck won vorige week de vijfde etappe in de Giro.

Groves voelde zich al een paar dagen niet fit. Hij kwam in de twaalfde etappe al snel op grote achterstand van het peloton. Na zo’n 30 kilometer besloot hij te stoppen.

In de twaalfde rit ging de Italiaan Alessandro Covi na zijn val in de elfde etappe niet meer van start.

Covi niet meer van start in Giro

11:20 uur De Italiaanse renner Alessandro Covi gaat niet meer van start in de twaalfde etappe van de Ronde van Italië. De coureur van UAE Team Emirates heeft te veel last van de gevolgen van zijn val in de elfde rit.

De 24-jarig renner, vorig jaar etappewinnaar in de voorlaatste rit in de Giro, ging zo’n 70 kilometer voor de finish met een aantal anderen onderuit.

Ontketende Smits schiet Magdeburg naar Final Four CL

11:23 uur Voor het eerst in de historie staan er straks twee Nederlandse handballers in de Final Four van de Champions League. Medio juni strijden zowel Kay Smits (SC Magdeburg) als Luc Steins (Paris St.Germain) om de meest prestigieuze prijs in de Lanxess Arena in Keulen.

Op Kay Smits, de schutter van Oranje, stond woensdagavond geen maat. De rechteropbouwer scoorde in de return tegen het Poolse Orlen Wisla Plock liefst veertien treffers. Voor 7500 toeschouwers maakten de Duitsers - mede door goals van de Nederlandse linkshander - in de slotfase het verschil (32-30) en dat was genoeg, na de 22-22 uitslag in Polen.

Luc Steins en Paris St.Germain klopten in de heenwedstrijd al de koploper van de Duitse Bundesliga, THW Kiel: 27-31. In Parijs werd de klus in de kwartfinale afgemaakt en werd met 32-29 gewonnen. Steins schoot vijf keer raak.

Flekken in doel bij Freiburg ondanks mogelijk vertrek

09:50 uur Doelman Mark Flekken staat vrijdag gewoon in het doel bij zijn Duitse club SC Freiburg in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen VfL Wolfsburg. Dat heeft zijn coach Christian Streich gezegd. De Nederlandse international staat voor een mogelijk vertrek bij Freiburg, maar Streich wil daar niet op vooruitlopen.

„Hij zal zeker spelen. Wat er daarna gebeurt, dat zien we dan wel. Het is goed mogelijk dat Mark ons verlaat. Wellicht weten we volgende week meer en dan zullen we beslissingen nemen”, zei Streich.

De 29-jarige Flekken staat sinds 2018 onder contract bij Freiburg. De kans is groot dat Flekken naar Engeland vertrekt. Freiburg bevestigde eerder al dat er concrete interesse voor Flekken is.

Basketballers Heat winnen eerste wedstrijd finale in het oosten

08:00 uur De basketballers van Miami Heat hebben de eerste wedstrijd van de finale van de Eastern Conference van Boston Celtics gewonnen. De ploeg uit Miami was in Boston met 123-116 te sterk. Jimmy Butler had een belangrijk aandeel in de zege van de Heat. Hij was goed voor 35 punten, 7 assists en 5 rebounds.

De Celtics domineerden in het eerste deel van de wedstrijd. Maar daarna begonnen de Heat aan een inhaalrace en zetten een achterstand om in een voorsprong. Hoewel de Celtics probeerden terug te komen, gaven de Heat de voorsprong niet meer uit handen. Jayson Tatum was met 30 punten topscorer bij de Celtics.

De tweede wedstrijd in de best-of-seven series tussen de Celtics en de Heat is vrijdag in Boston.