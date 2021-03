’Woorden kunnen eenvoudigweg geen recht doen aan prestaties Bibian Mentel’

„Wat Bibian Mentel-Spee deed voor de parasport in het algemeen en het parasnowboarden in het bijzonder, is onmetelijk en woorden kunnen eenvoudigweg geen recht doen aan haar of haar prestaties”, aldus Parsons. Mentel, bij wie in 2002 haar door kanker aangetaste rechteronderbeen werd geamputeerd, startte samen met het Nederlandse IPC-lid Rita van Driel een lobby om snowboarden op het programma van de Paralympische Spelen te krijgen. In Sotsji 2014 was het zo ver en Mentel veroverde meteen het goud op de slalom. Vier jaar later in Pyeongchang volgden nog eens twee gouden medailles.

„Haar positieve houding om de meest uitdagende omstandigheden tegemoet te treden, haar steun en aanmoediging aan jongeren met een handicap om sport te omarmen zijn gewoonweg ontzagwekkend”, roemde Parsons de vrouw, die in 2015 de zogeheten Courage Award ontving van de IPC.

„Bibian was een van de meest vastberaden mensen die ik heb ontmoet. Ze zag de potentie van het parasnowboarden en was vastbesloten om het naar een hoger niveau te tillen. Ze voerde jarenlang campagne om de sport op het paralympische programma te krijgen en domineerde vervolgens elk medaille-evenement waaraan ze deelnam.”